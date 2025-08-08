Misslyckad upphandling pressar Europas vindkraft

Nyligen skulle Tyskland upphandla bygget av ny havsbaserad vindkraft.

Det blev ett misslyckande sedan man inte kunnat locka några bud alls – och bolagen pekade på för dåligt statligt stöd.

Det har nu satt frågetecken framför en liknande planerad upphandling i Storbritannien och kan leda till generösare villkor, skriver The Telegraph.

”Inte attraktiv för investerare”

Tyska myndigheter utlyste rättigheter till två områden i Nordsjön, avsedda för vindkraftsparker med planerad driftsättning under början av 2030-talet.

Havsbaserad vindkraft har blivit dyrt att bygga och många företag är tveksamma till att göra stora investeringar i branschen just nu. (Foto: Wayne Parry/AP/TT)

Trots förhoppningar om stort intresse uteblev alla bud, vilket branschföreträdare tolkar som ett tecken på att marknaden i dagsläget är oattraktiv för investerare.

”Den tyska marknaden för havsbaserad vindkraft är för närvarande inte attraktiv för investerare. Den federala regeringen missar därmed möjligheten till betydande värdeskapande och sysselsättning i Tyskland och Europa”, säger Stefan Thimm från branschorganisationen för havsbaserad vindkraft i landet.

