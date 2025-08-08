Realtid
Misslyckad upphandling pressar Europas vindkraft

vindkraft
Den brittiska energiministern Ed Miliband behöver bygga ny vindkraft för att nå sitt klimatmål, enligt bedömare. (Foto: Kin Cheung/AP/TT)
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

Europeisk vindkraft har det tufft just nu. I Tyskland fick regeringen in noll bud – och nu kan Storbritannien tvingas skjuta till mer pengar för att undvika ett liknande fiasko.

Nyligen skulle Tyskland upphandla bygget av ny havsbaserad vindkraft.

Det blev ett misslyckande sedan man inte kunnat locka några bud alls – och bolagen pekade på för dåligt statligt stöd.

Det har nu satt frågetecken framför en liknande planerad upphandling i Storbritannien och kan leda till generösare villkor, skriver The Telegraph.

”Inte attraktiv för investerare”

Tyska myndigheter utlyste rättigheter till två områden i Nordsjön, avsedda för vindkraftsparker med planerad driftsättning under början av 2030-talet.

Havsbaserad vindkraft har blivit dyrt att bygga och många företag är tveksamma till att göra stora investeringar i branschen just nu. (Foto: Wayne Parry/AP/TT)

Trots förhoppningar om stort intresse uteblev alla bud, vilket branschföreträdare tolkar som ett tecken på att marknaden i dagsläget är oattraktiv för investerare.

”Den tyska marknaden för havsbaserad vindkraft är för närvarande inte attraktiv för investerare. Den federala regeringen missar därmed möjligheten till betydande värdeskapande och sysselsättning i Tyskland och Europa”, säger Stefan Thimm från branschorganisationen för havsbaserad vindkraft i landet.

Senaste nytt

Har skett i flera länder

Misslyckandet sker mot bakgrund av en allt mer pressad europeisk vindkraftsindustri, som under de senaste åren drabbats av kraftigt stigande kostnader och räntor.

Dessa faktorer har minskat lönsamheten och ökat beroendet av statliga stödsystem. Nivån på dessa stöd har blivit en central fråga i både Tyskland och Storbritannien.

”Absurt” marknadsläge för krisande vindkraft

Från gyllene investeringsobjekt till att bli en stor förlustaffär.

Storbritannien upplevde ett liknande bakslag 2023, då en vindkraftsupphandling inte lockade några bud efter att regeringen vägrat höja stödet.

Även i Danmark har det förkommit upphandlingar utan bud, vilket fick staten att öka stödet.

Läggs till på elräkningen

Efter att stödnivåerna höjdes förra året resulterade en ny runda i rekordstora kontrakt till ett värde av cirka 3 miljarder pund.

Inför årets brittiska upphandling, den sjunde i ordningen (AR7), har reglerna ändrats så att stödkontrakt, så kallade Contracts for Difference, löper över 20 år istället för 15.

Kostnaden finansieras via konsumenternas elräkningar och väntas kosta pengar för hushållen in på 2040-talet.

Oppositionen vill ha kärnkraft

Analytiker bedömer årets upphandling som avgörande för att energiminister Ed Miliband ska kunna nå målet om ren elproduktion till 2030, skriver Reuters.

Kritiker menar att politikerna är beredda att betala höga kostnader för att uppnå vindkraftsmålen, något som kan gynna utvecklarnas vinster.

Samtidigt lyfter den konservativa oppositionen fram alternativ som kärnkraft som en väg till billigare energi.

Mer sol och vind men elsystemet är stabilt

Förutsättningarna har aldrig varit bättre, enligt oberoende forskare.
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

