Europeisk vindkraft har det tufft just nu. I Tyskland fick regeringen in noll bud – och nu kan Storbritannien tvingas skjuta till mer pengar för att undvika ett liknande fiasko.
Misslyckad upphandling pressar Europas vindkraft
Mest läst i kategorin
Världen kan bli omöjlig att försäkra
Naturkatastrofer slår ut försäkringsbolagens alla kalkyler. En värld med mer extremväder kan alltså bli omöjlig att försäkra, varnar stora bolag. Försäkringar är en viktig del av den moderna ekonomin, och det får både företag och privatpersoner att sova bättre om nätterna. I framtiden riskerar dock lösningen att bli utdaterad. Missa inte: Klimatoron exploderar – fastighetsägare …
Granskning: Uber blundade för sexövergrepp
Uber kände till att det regelbundet sker sexuella övergrepp under resor – men har inte gjort tillräckligt för att stoppa det. Det hävdar en ny granskning. Är det säkert att resa med Uber? Den frågan debatteras nu intensivt i USA efter att nya uppgifter framkommit i en stor granskning av New York Times. Tidningen har …
Världen har inte slut på jobb – den har slut på friska arbetare
Fem år efter pandemins början är den ekonomiska kartan omritad. En tyst hälsokris i form av långcovid raderar ut arbetskraft i en takt som kostar miljarder, samtidigt som en demografisk våg skapar en global brist på människor. Coronapandemin har lett til en ny världsordning som få hade förutsett. Medan regeringar och centralbanker år 2020 kämpade …
Mammorna blir äldre – i hela USA
Kvinnor får färre barn och de får dem senare. Den trenden syns inte bara i USA:s stora kuststäder, utan även på platser långt därifrån. Stora delar av världen brottas med låga födelsetal och USA är inget undantag. Enligt färska siffror har den totala fertiliteten sjunkit till strax under 1,6 barn per kvinna, den lägsta nivån …
Norges miljardsatsning – hyckleri eller klimatlösning?
Med kunglig glans och miljardbelopp har Norge invigt sin teknologiska ”månlandning” – världens första kompletta anläggning för att begrava koldioxid under havsbotten. Men bakom den firade fasaden växer anklagelser om hyckleri – och en central partner i projektet har redan börjat dra i bromsen. I mitten av juni 2025 samlades Norges elit i Oslo och …
Nyligen skulle Tyskland upphandla bygget av ny havsbaserad vindkraft.
Det blev ett misslyckande sedan man inte kunnat locka några bud alls – och bolagen pekade på för dåligt statligt stöd.
Missa inte: ”Rena vansinnet” – regeringens vindkraftsbeslut sågas. Realtid
Det har nu satt frågetecken framför en liknande planerad upphandling i Storbritannien och kan leda till generösare villkor, skriver The Telegraph.
”Inte attraktiv för investerare”
Tyska myndigheter utlyste rättigheter till två områden i Nordsjön, avsedda för vindkraftsparker med planerad driftsättning under början av 2030-talet.
Trots förhoppningar om stort intresse uteblev alla bud, vilket branschföreträdare tolkar som ett tecken på att marknaden i dagsläget är oattraktiv för investerare.
”Den tyska marknaden för havsbaserad vindkraft är för närvarande inte attraktiv för investerare. Den federala regeringen missar därmed möjligheten till betydande värdeskapande och sysselsättning i Tyskland och Europa”, säger Stefan Thimm från branschorganisationen för havsbaserad vindkraft i landet.
Missa inte: Vindkraftverk tvingas stänga – efter faktura på en halv miljon. E55
Senaste nytt
Har skett i flera länder
Misslyckandet sker mot bakgrund av en allt mer pressad europeisk vindkraftsindustri, som under de senaste åren drabbats av kraftigt stigande kostnader och räntor.
Dessa faktorer har minskat lönsamheten och ökat beroendet av statliga stödsystem. Nivån på dessa stöd har blivit en central fråga i både Tyskland och Storbritannien.
”Absurt” marknadsläge för krisande vindkraft
Från gyllene investeringsobjekt till att bli en stor förlustaffär.
Storbritannien upplevde ett liknande bakslag 2023, då en vindkraftsupphandling inte lockade några bud efter att regeringen vägrat höja stödet.
Även i Danmark har det förkommit upphandlingar utan bud, vilket fick staten att öka stödet.
Läggs till på elräkningen
Efter att stödnivåerna höjdes förra året resulterade en ny runda i rekordstora kontrakt till ett värde av cirka 3 miljarder pund.
Inför årets brittiska upphandling, den sjunde i ordningen (AR7), har reglerna ändrats så att stödkontrakt, så kallade Contracts for Difference, löper över 20 år istället för 15.
Kostnaden finansieras via konsumenternas elräkningar och väntas kosta pengar för hushållen in på 2040-talet.
Missa inte: Näringslivstopp ratar vindkraften – här är hans förslag. Realtid
Oppositionen vill ha kärnkraft
Analytiker bedömer årets upphandling som avgörande för att energiminister Ed Miliband ska kunna nå målet om ren elproduktion till 2030, skriver Reuters.
Kritiker menar att politikerna är beredda att betala höga kostnader för att uppnå vindkraftsmålen, något som kan gynna utvecklarnas vinster.
Samtidigt lyfter den konservativa oppositionen fram alternativ som kärnkraft som en väg till billigare energi.
Mer sol och vind men elsystemet är stabilt
Förutsättningarna har aldrig varit bättre, enligt oberoende forskare.