01 juni
2026

Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Vattenfall öppnar plånboken: Miljarder till vattenkraft

Statliga energibolaget Vattenfall ska investera tolv miljarder i vattenkraft. Arkivbild.
Statliga energibolaget Vattenfall ska investera tolv miljarder i vattenkraft. (Foto: Jessica Gow/TT)
Nyhetsbyrån TT

Nyhetsbyrån TT

Tio miljarder kronor går till underhålls- och ersättningsinvesteringar i Vattenfalls vattenkraftverk. Dessutom läggs två miljarder på flera pågående tillväxtprojekt.

Statliga energijätten Vattenfall ska kraftigt öka investeringarna och effekten i svensk vattenkraft. Tolv miljarder kronor satsas fram till 2030.

Missa inte: Vattenkraft: Här byggs världens största pumpkraftverk. Realtid

Tio miljarder kronor går till underhålls- och ersättningsinvesteringar i bolagets vattenkraftverk. Dessutom läggs två miljarder på flera pågående tillväxtprojekt.

”Nu vill vi fortsätta utveckla vår vattenkraft för att bland annat kunna möta ett ökat elbehov, säger Lovisa Fricot Norén”, chef för Vattenfalls nordiska vattenkraft, till Dagens industri.

Vidare utreds fler långsiktiga miljardinvesteringar, bland annat ett nytt pumpkraftverk i Umeälven.

”De investeringar som vi planerar och utreder omfattar både modernisering för de kommande 100 årens drift och nybyggnation i befintlig vattenkraft på fyra platser”, säger Fricot Norén.

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin

Bankontor
Bank & Fintech

Så vill AI‑pionjären ersätta det mänskliga mötet på banken

01 juni 2026
Bank & Fintech

Bankskatt hotas av EU – samtidigt vill S införa en ny

01 juni 2026
Kartbild över Kazakastan
Makro

Kärnkraftsavtalet som stärker Moskvas grepp i Centralasien

29 maj 2026