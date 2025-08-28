Amerikanska aktier har presterat klart bättre än europeiska under det senaste decenniet – men snart kan det vara ombytta roller. Det tror världens bäst presterande statliga investeringsfond.
Världens bästa statliga fond tror på Europa
Nya Zeelands statliga pensionsfond, NZ Super Fund, brukar rankas som världens bästa sovereign wealth fund när det gäller avkastning.
Fondens investeringar brukar därmed följas noga av resten av världen.
Nu har man skickat en tydlig signal genom att öka sin exponering mot europeiska aktier samtidigt och sälja av innehav i USA, skriver Financial Times.
Viktar mot Europa
Fonden förvaltar motsvarande 44 miljarder dollar och jämfört sina investeringar med en riktmärkesportfölj som löper parallellt.
Vid halvårsskiftet var portföljen viktad två procentenheter mer mot europeiska aktier än det riktmärket.
Samtidigt som den låg tre och en halv procentenheter under riktmärket mot amerikanska aktier.
Orsaken är en skillnad i bolagens värderingar som fondens investeringschefer bedömer som central för den kommande tioårsperioden.
Oroar sig för inflationen
Amerikanska bolag i S&P 500 handlas till ett genomsnittligt p/e-tal på drygt 27, medan motsvarande nivå för europeiska aktier i Stoxx Europe 600 ligger kring 16.
Fonden räknar med att skillnaden förr eller senare kommer att minska, och att Europa därför erbjuder bättre potential.
Även makroekonomiska faktorer spelar in. Högre inflationsrisk i USA, i kombination med en mer osäker ränteutveckling, lyfts fram som skäl till att amerikanska aktier uppfattas som dyra.
USA har presterat bättre tidigare
Samtidigt bedöms de handelspolitiska åtgärder som införts av president Donald Trump inte ha någon avgörande betydelse för långsiktiga investerare.
Trots den mer försiktiga hållningen till USA har amerikanska aktier under det senaste decenniet kraftigt överträffat europeiska.
S&P 500 har stigit mer än 310 procent på de tio åren, att jämföra med 115 procent för Stoxx Europe 600.
Tittar på private equity
Det innebär att NZ Super Funds position innebär ett tydligt avsteg från den utveckling som präglat marknaden hittills.
Fondens långsiktiga avkastning har dock gett stöd för en aktiv strategi. Sedan starten 2003 har NZ Super Fund levererat en genomsnittlig årlig avkastning på över tio procent.
Utöver börsnoterade aktier ser fonden även möjligheter i europeisk private equity. Här fokuserar man på mindre, växande fonder där NZ Super kan få en betydande ägarroll och bygga långsiktiga relationer.
