Världens bästa statliga fond tror på Europa

Nya Zeelands statliga pensionsfond, NZ Super Fund, brukar rankas som världens bästa sovereign wealth fund när det gäller avkastning.

Fondens investeringar brukar därmed följas noga av resten av världen.

Nu har man skickat en tydlig signal genom att öka sin exponering mot europeiska aktier samtidigt och sälja av innehav i USA, skriver Financial Times.

Viktar mot Europa

Fonden förvaltar motsvarande 44 miljarder dollar och jämfört sina investeringar med en riktmärkesportfölj som löper parallellt.

Vid halvårsskiftet var portföljen viktad två procentenheter mer mot europeiska aktier än det riktmärket.

En hel del investerare har blivit försiktigare kring investeringar i USA efter att värderingarna stadigt gått upp. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT).

Samtidigt som den låg tre och en halv procentenheter under riktmärket mot amerikanska aktier.

Orsaken är en skillnad i bolagens värderingar som fondens investeringschefer bedömer som central för den kommande tioårsperioden.

