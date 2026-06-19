Var tredje får högst 100 kronor i elstöd

Till följd av stigande energipriser beslutade regeringen i mars om ett tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari.

Nu betalas stödet ut till alla som har ett elnätsavtal – men för många handlar det om små summor. Siffror från Sveriges tio största elnätsföretag som Ekot sammanställt visar att var tredje får högst 100 kronor.

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Försvarar elstöd

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) försvarar att stödet riktas till alla med ett elnätsavtal.