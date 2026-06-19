19 juni
2026

Realtid
JUST NU:

Hovrätten river upp beslut – Striden mot Aviciis bolag fortsätter

Realtid.se
Börs & finans

Var tredje får högst 100 kronor i elstöd

Elstödet betalas ut och de flesta ska ha fått pengarna före midsommar. Arkivbild.
Elstödet betalas ut och de flesta ska ha fått pengarna före midsommar. Foto: Janerik Henriksson/TT
Nyhetsbyrån TT

Nyhetsbyrån TT

Var tredje får högst 100 kronor i elstöd, visar en sammanställning av utbetalningar från de tio största elnätsföretagen, enligt Sveriges Radio Ekot.

Till följd av stigande energipriser beslutade regeringen i mars om ett tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari.

Nu betalas stödet ut till alla som har ett elnätsavtal – men för många handlar det om små summor. Siffror från Sveriges tio största elnätsföretag som Ekot sammanställt visar att var tredje får högst 100 kronor.

Läs mer:
Ekonomer sågar elstöd: ”Vansinnig politik”

Försvarar elstöd

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) försvarar att stödet riktas till alla med ett elnätsavtal.

Några människor får också flera hundratals kronor i elstöd. Totalt landar det på 3,4 miljarder, det är inte direkt kaffepengar. Vi har bedömt utifrån helheten att svenska folket ska veta att vi stöttar dem ekonomiskt, säger hon till Ekot.

Senaste lediga jobben

Mest läst i kategorin