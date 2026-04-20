Personal som sägs upp i bilfabriker får tillverka vapen istället. Det är en del i Tysklands strategi för att återuppstå som industrins stormakt.
Vapenfabriker ska rädda Tysklands döende industri
Att Tyskland har problem med sin tidigare så framgångsrika industribas är tidigare känt.
Men nu genomgår man en omfattande omställning, där försvarsproduktion i allt större utsträckning ersätter traditionell tillverkningsindustri.
Det är drivet både av Tysklands ekonomiska behov av en industri och den stora upprustningen i landet.
Många industrijobb försvinner
Landets tidigare tillväxtmotor, exportindustrin med fokus på fordon och tung tillverkning, visar tydliga tecken på nedgång.
Bolag som Volkswagen och Mercedes-Benz har redovisat kraftiga vinstfall och aviserat omfattande neddragningar.
Även Porsche rapporterar ett dramatiskt resultatras. Samtidigt försvinner omkring 15 000 industrijobb varje månad enligt officiella uppgifter.
Snabb ökning
I stället växer försvarssektorn snabbt. Drivet av ökade geopolitiska spänningar och osäkerhet kring säkerhetsgarantier har både EU och enskilda regeringar mobiliserat betydande resurser för upprustning.
Nästan en biljon euro i offentlig finansiering och kontrakt har kanaliserats till försvarsrelaterade satsningar.
”En stark trend i den tyska ekonomin är att folk frågar sig mycket mer än tidigare: Hur kan vi bidra till det som inte har gjorts under de senaste åren, nämligen att återfå förmågan att försvara oss själva?”, säger vd:n på industribolaget Schaeffler, Klaus Rosenfeld, till Wall Street Journal.
Ställer om till vapen
Den tyska regeringen har aktivt stött omställningen genom att uppmuntra industriföretag att ställa om produktion och kompetens till militära tillämpningar.
Tomma fabriker och uppsagd arbetskraft från fordonssektorn styrs i ökande grad mot produktion av vapen, ammunition och militära komponenter.
Företag som just Schaeffler och Deutz AG har redan breddat sina verksamheter mot försvarsindustrin.
Produktionen omfattar bland annat motorer för drönare, system för pansarfordon och komponenter till militärflyg. Omställningen möjliggörs av befintlig industriell kapacitet och erfarenhet av storskalig tillverkning.
Mer kapital till tyska bolag
Även internationella samarbeten ökar. Diskussioner förs om att producera komponenter till avancerade försvarssystem inom landet.
Samtidgt planeras produktion av exempelvis luftförsvarssystem för att möta växande efterfrågan i Europa.
Utvecklingen märks i hur kapitalet flödar. En stor majoritet av europeiskt riskkapital inom försvarsteknik går nu till tyska bolag, vilket ytterligare stärker landets position som ett nav för militär industri.
Samtidigt väcker utvecklingen frågor om beroendet av militär efterfrågan och hur hållbar den nya industrimodellen är på längre sikt.
Läs mer: FBI-chefen anklagas för alkoholproblem – slår tillbaka. Dagens PS