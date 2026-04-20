Vapenfabriker ska rädda Tysklands döende industri

Att Tyskland har problem med sin tidigare så framgångsrika industribas är tidigare känt.

Men nu genomgår man en omfattande omställning, där försvarsproduktion i allt större utsträckning ersätter traditionell tillverkningsindustri.

Det är drivet både av Tysklands ekonomiska behov av en industri och den stora upprustningen i landet.

Många industrijobb försvinner

Landets tidigare tillväxtmotor, exportindustrin med fokus på fordon och tung tillverkning, visar tydliga tecken på nedgång.

Bolag som Volkswagen och Mercedes-Benz har redovisat kraftiga vinstfall och aviserat omfattande neddragningar.

Även Porsche rapporterar ett dramatiskt resultatras. Samtidigt försvinner omkring 15 000 industrijobb varje månad enligt officiella uppgifter.