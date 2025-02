Utdelningsfest på börsen – bolagen som ger mest

Stockholmsbörsens största bolag planerar att dela ut över 330 miljarder kronor till sina aktieägare under våren – en ökning med drygt 6 procent jämfört med föregående år, rapporterar Dagens Industri.

Av de 30 bolagen på OMXS30-listan höjer 20 sina utdelningar, medan endast tre sänker dem. Bland de mest generösa utdelarna märks storbankerna, som tillsammans delar ut nära 116 miljarder kronor.

Handelsbanken (börskurs Handelsbanken) toppar med en utdelning på 15 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning på strax under 12 procent. Swedbank (börskurs Swedbank) följer med 21,7 kronor per aktie, vilket ger en direktavkastning på knappt 9 procent.

Finns besvikelser

Swedbank står också för den största höjningen jämfört med i fjol och överträffar analytikernas förväntningar mest bland bolagen på listan.

”Handelsbanken var i och för sig något under vår prognos, men vi låg samtidigt klart över konsensus och banken flaggade för att det kommer en stor utdelning även nästa år”, säger SEB:s (börskurs SEB) aktiestrateg Esbjörn Lundevall.

Bland besvikelserna finns Ericsson (börskurs Ericsson), som valde att inte genomföra någon extrautdelning eller aktieåterköp. Boliden (börskurs Boliden) valde också att slopa utdelningen.