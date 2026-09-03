Statspappersräntorna har klättrat till de högsta nivåerna på över ett decennium. Notan skickas vidare i tre led, till staterna, till bolagen och till hushållen. Men bördan är långt ifrån jämnt fördelad.
Räntekrisen fördjupas: De blir förlorarna när räntorna slår rekord
Den globala obligationsuppgången har drivit Tysklands tioåring till den högsta nivån sedan 2011, japanska tioåringen över tre procent och brittiska gilts till toppnoteringar som inte setts sedan 2008.
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Bakom rörelsen ligger en kombination av tung statlig upplåning, en oljeprischock som väckt inflationsoron till liv och förväntningar om att centralbankerna håller kvar en stram penningpolitik längre än väntat.
Dagens PS har tidigare beskrivit hur obligationsmarknaden blinkar rött inför ett avgörande år för Europa.
Staterna: räntenotan äter budgeten
Att refinansiera förfallande skuld till högre räntor pressar statsfinanserna successivt.
Masahiko Loo, räntestrateg på State Street Investment Management, pekar ut Frankrike som det mest utsatta landet bland de utvecklade ekonomierna, med stora underskott och begränsad politisk vilja till konsolidering, skriver CNBC.
Japan illustrerar problemet skarpast: statsskulden överstiger 200 procent av BNP och räntekostnaderna beräknas ta mer än en fjärdedel av statens utgifter under budgetåret 2026.
Bolagen: hävstången straffar sig
Företag med stora lånebehov, svaga balansräkningar eller rörlig ränta är mest sårbara. Loo lyfter fram kommersiella fastigheter, private equity-ägda bolag och direktutlåningsportföljer, verksamheter som byggts på antagandet att kapital förblir billigt.
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Realtid har tidigare rapporterat om hur en skuldfälla hotar fastighetssektorn när stora obligationsvolymer ska rullas över samtidigt.
Till det kommer AI-boomen. Techbolagen emitterar enorma skuldvolymer för att bygga datacenter och konkurrerar därmed med stater och andra låntagare om investerarnas kapital, enligt Larry Holzenthaler på Catalyst Funds är dessa emittenter dessutom påfallande okänsliga för priset.
Hushållen: en K-formad smäll
Här blir fördelningen tydligast. Låginkomsthushåll, som lägger en större andel av inkomsten på räntor och nödvändigheter, drabbas först, medan förmögnare hushåll i stället gynnas av högre sparräntor.
Holzenthaler kallar det en K-formad dynamik, ett mönster som beskriver hur ekonomin drar isär hushållen.
Missa inte: Ekonomin drar isär svenska hushåll – vissa har blivit rikare, andra pressas hårt. E55
Genomslaget kommer gradvis, i takt med att bundna lån löper ut. Att valet mellan rörlig och bunden ränta är kopplat till bostadsobligationsmarknaden gör svenska bolåntagare direkt exponerade.
SEB skrev nyligen i sitt boränteråd att riktningen framöver bör vara uppåt.
Vinnaren: den som köper nu
Uppgången har en motpart.
Nya obligationsköpare får högre kuponger som buffert mot fortsatta prisfall.
Deutsche Bank räknar med att amerikanska tioåringar kan stiga till omkring 5,5 procent innan kursförlusten äter upp ränteintäkten på ett års sikt. På två års sikt krävs cirka 6,4 procent.