Räntekrisen fördjupas: De blir förlorarna när räntorna slår rekord

Den globala obligationsuppgången har drivit Tysklands tioåring till den högsta nivån sedan 2011, japanska tioåringen över tre procent och brittiska gilts till toppnoteringar som inte setts sedan 2008.

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Bakom rörelsen ligger en kombination av tung statlig upplåning, en oljeprischock som väckt inflationsoron till liv och förväntningar om att centralbankerna håller kvar en stram penningpolitik längre än väntat.

Dagens PS har tidigare beskrivit hur obligationsmarknaden blinkar rött inför ett avgörande år för Europa.

Staterna: räntenotan äter budgeten

Att refinansiera förfallande skuld till högre räntor pressar statsfinanserna successivt.

Masahiko Loo, ränte­strateg på State Street Investment Management, pekar ut Frankrike som det mest utsatta landet bland de utvecklade ekonomierna, med stora underskott och begränsad politisk vilja till konsolidering, skriver CNBC.

Japan illustrerar problemet skarpast: statsskulden överstiger 200 procent av BNP och räntekostnaderna beräknas ta mer än en fjärdedel av statens utgifter under budgetåret 2026.