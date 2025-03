USA-notering ger inte alltid högre värdering

När det stod klart att Klarna var på väg mot börsen var det många i Sverige som hoppades att företaget skulle välja Stockholm.

Tidigt klargjordes att det inte skulle bli så. Klarna hade sitt sikte inställt på New York-börsen och ser nu ut att gå i mål med det – även om det sker i turbulenta tider.

Klarna är inte ensamt om att tänka så. När europeiska chefer får frågan om varför de väljer New York är svaret ofta en högre värdering – men stämmer verkligen det?

”Inte så enkelt”

En genomgång från Financial Times tyder på att det inte gör det. De har tittat på tolv europeiska bolag som har valt att lista sig på en amerikansk börs, som New York Stock Exchange eller Nasdaq, under de senast eåren.

Brittiska kylsystemföretaget Ferguson och irländska spelbolaget Flutter Entertainment är två av företagen som ingick i analysen.

De kunde se att värderingen sjönk i hälften av fallen. Ingen stor ökning av analytiker som följde företagen märktes heller – eller någon aktierusning.

”Den grundläggande tesen – att om du flyttar till USA så förbättras din aktiekurs – stämmer inte. Det är definitivt inte så enkelt”, säger Richard Werner, partner på advokatbyrån BCLP.

