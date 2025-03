USA-börsen kan fortsätta falla: "Panik"

Måndagen blev en tuff dag för Nasdaq-börsen. Totalt sjönk den med fyra procent, vilket gör det till den värsta nedgången under en och samma dag sedan 2022.

Även börsindex som S&P 500 och Dow Jones Industrial Average visade på nedgångar.

USA:s president Donald Trump pekas som den största orsaken. Hans uttalande om att den amerikanska ekonomin kommer att genomgå en ”övergångsperiod” tolkades som ett tecken på att det är sämre tider i sikte, skriver TT.

Mer oro på börsen

Wall Street har annars präglats av en positiv anda under ett par år, särskilt hos techaktierna i The Magnificient Seven. Men det är också här som de tyngsta fallen sker just nu.

Tesla har exempelvis tappat mer än halva sitt börsvärde under de senaste månaderna när investerare blir allt mer osäkra på både Elon Musk som ledare och Teslas försäljning.

Den stora frågan som många ställer sig nu är hur länge turbulensen kommer att pågå. Väntar en stabilisering framöver – eller lär det bli oroligt ännu ett tag?

Flera analytiker lutar åt det senare.

”Det kommer att bli en period där jag tror att det kommer att bli ’panik på diskoteket’. Vi har inte nått dit än. Men vi lär få se fler motgångar som i sin tur utlöser ännu mer osäkerhet”, säger Amy Wu Silverman, strateg på RBC Capital Markets, till Bloomberg.