Oljemarknaden har klarat sig oväntat bra – men nu anas sprickor

Tio veckor av krig mellan Iran och västmakter har pågått, och Hormuzsundet är fortsatt stängt. Visst har också oljan, och därmed mycket annat, blivit dyrare.

Men oljepriset har ändå inte skjutit i höjden så kraftigt som många analytiker förutspådde.

Det globala energisystemet har hittills lyckats undvika den katastrof som länge ansetts oundviklig om en så stor del av världens oljeflöden stoppades.

USA spelar en viktig roll

Hormuzsundet står normalt för omkring 14 procent av världens oljeproduktion. Sedan konflikten bröt ut har nästan 14 miljoner fat olja per dag försvunnit från marknaden.

Ändå ligger Brentoljan kring 106 dollar fatet, långt under de nivåer på 150–200 dollar som flera bedömare varnade för tidigare i år.

Förklaringen finns i en kombination av snabbt ökade exportvolymer från producenter utanför Persiska viken och en kraftig nedgång i efterfrågan från stora importländer, skriver The Economist.

USA har spelat en avgörande roll. Landets nettoexport av olja och raffinerade produkter har stigit till rekordnivåer under våren.