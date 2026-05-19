Farhågorna om extremt dyr olja har inte slagit in ännu. Men det finns tecken som tyder på att en förändring står runt dörren.
Oljemarknaden har klarat sig oväntat bra – men nu anas sprickor
Tio veckor av krig mellan Iran och västmakter har pågått, och Hormuzsundet är fortsatt stängt. Visst har också oljan, och därmed mycket annat, blivit dyrare.
Men oljepriset har ändå inte skjutit i höjden så kraftigt som många analytiker förutspådde.
Det globala energisystemet har hittills lyckats undvika den katastrof som länge ansetts oundviklig om en så stor del av världens oljeflöden stoppades.
USA spelar en viktig roll
Hormuzsundet står normalt för omkring 14 procent av världens oljeproduktion. Sedan konflikten bröt ut har nästan 14 miljoner fat olja per dag försvunnit från marknaden.
Ändå ligger Brentoljan kring 106 dollar fatet, långt under de nivåer på 150–200 dollar som flera bedömare varnade för tidigare i år.
Förklaringen finns i en kombination av snabbt ökade exportvolymer från producenter utanför Persiska viken och en kraftig nedgång i efterfrågan från stora importländer, skriver The Economist.
USA har spelat en avgörande roll. Landets nettoexport av olja och raffinerade produkter har stigit till rekordnivåer under våren.
Kina har handlat mindre
Även Kanada, Norge, Venezuela och Brasilien har ökat exporten och därmed dämpat effekterna av bortfallet från Mellanöstern.
Samtidigt har stora oljeimportörer dragit ned sina inköp kraftigt. Kinas import har fallit dramatiskt under de senaste veckorna.
Delvis beror det på lägre efterfrågan när raffinaderier minskat produktionen till följd av höga priser på diesel, bensin och flygbränsle.
Hoppas på lägre priser
Men mycket tyder också på att kinesiska aktörer avvaktar i hopp om lägre priser längre fram.
Utvecklingen har skapat ett oväntat överskott på råolja trots den omfattande störningen i världshandeln. Det har bidragit till att hålla tillbaka prisuppgången på oljemarknaden.
Flera bedömare varnar dock för att situationen kan bli kortvarig. Kinas lager väntas gradvis minska samtidigt som raffinaderierna snart återgår till normal drift efter vårens underhållsperiod.
Växande oro
Även i USA växer oron över snabbt sjunkande lager av bensin och diesel.
Trumpadministrationen överväger nu begränsningar för export av raffinerade oljeprodukter för att skydda den inhemska marknaden inför sommaren.
Ett sådant beslut skulle kunna skapa nya chockvågor på energimarknaden och driva upp priserna globalt.
Så länge Hormuzsundet förblir stängt kvarstår risken för en betydligt djupare oljekris senare under året.
Läs mer: Europol stänger ner konton som hyllar Irans revolutionsgarde. Dagens PS