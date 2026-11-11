Uppgifter: Eric Trumps robotbolag kan leverera humanoida robotar till IDF

Ett amerikanskt robotföretag med kopplingar till Donald Trumps son Eric Trump för samtal med den israeliska militären om att leverera humanoida robotar för insatser i Hamas tunnlar under Gaza.

Robotarna ska kunna användas för att patrullera underjordiska tunnelsystem och i förlängningen även delta i strid.

Det uppger Mike LeBlanc, medgrundare och vd för Foundation Future Industries, i en intervju med Financial Times.

Kan komma att användas i strid

Enligt LeBlanc har bolaget haft inledande möten med högt uppsatta israeliska militärer och diskuterar en möjlig leverans på upp till 1 000 robotar av modellen Phantom MK1.

Han uppger att han själv besökte tunnlar i Gaza tillsammans med roboten i september.

Robotarna är utvecklade för att kunna utföra uppgifter som att upptäcka snubbeltrådar och oskadliggöra fällor. På längre sikt ser bolaget även möjligheter att använda dem i strid.

Utvecklingen väcker frågor om användningen av autonoma vapensystem och i vilken utsträckning beslut om liv och död ska kunna överlåtas till maskiner.

ANNONS

Läs mer: Trumps söner börsnoterar gruvbolag – med federalt stöd. Dagens PS