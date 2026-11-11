Det pågår intensiv utveckling av humanoida robotar på flera fronter just nu, inte minst inom militären. Nu kommer uppgifter om att ett bolag med koppling till presidentsonen Eric Trump förhandlar med Israel.
Uppgifter: Eric Trumps robotbolag kan leverera humanoida robotar till IDF
Ett amerikanskt robotföretag med kopplingar till Donald Trumps son Eric Trump för samtal med den israeliska militären om att leverera humanoida robotar för insatser i Hamas tunnlar under Gaza.
Robotarna ska kunna användas för att patrullera underjordiska tunnelsystem och i förlängningen även delta i strid.
Det uppger Mike LeBlanc, medgrundare och vd för Foundation Future Industries, i en intervju med Financial Times.
Kan komma att användas i strid
Enligt LeBlanc har bolaget haft inledande möten med högt uppsatta israeliska militärer och diskuterar en möjlig leverans på upp till 1 000 robotar av modellen Phantom MK1.
Han uppger att han själv besökte tunnlar i Gaza tillsammans med roboten i september.
Robotarna är utvecklade för att kunna utföra uppgifter som att upptäcka snubbeltrådar och oskadliggöra fällor. På längre sikt ser bolaget även möjligheter att använda dem i strid.
Utvecklingen väcker frågor om användningen av autonoma vapensystem och i vilken utsträckning beslut om liv och död ska kunna överlåtas till maskiner.
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Äger en del av verksamheten
Flera ledande amerikanska robotföretag har motsatt sig militär användning av sina produkter.
Eric Trump utsågs i mars till strategisk chefsrådgivare för Foundation Future Industries. Han var en av bolagets tidiga investerare och äger även en andel i verksamheten.
Bolaget grundades 2024 och har tillsammans med ett förvärvat företag fått mer än 70 miljoner dollar i kontrakt och finansiering från den amerikanska militären för tester och utveckling.
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Förnekar att Trump har påverkat
Ett av kontrakten tilldelades efter att Eric Trump anslutit till bolaget, vilket Wired har skrivit om.
Det har väckt kritik från demokratiska politiker, som ifrågasatt om familjen Trump gynnas av affärer med den amerikanska staten.
LeBlanc förnekar att Eric Trump haft någon roll i att säkra kontrakten och uppger att han själv ansvarat för bolagets affärer.
Eric Trumps talesperson framhåller också att han inte deltar i bolagets operativa verksamhet eller förhandlingar om statliga kontrakt.
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