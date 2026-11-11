Indiens ekonomi lyfter – klarar energikrisen bättre än väntat

Kreditvärderingsinstitutet Moody’s höjer sin prognos för Indiens ekonomiska tillväxt under det innevarande räkenskapsåret till 7 procent, från tidigare 6,5 procent.

En bred uppgång i ekonomin och landets motståndskraft mot energiprischocken till följd av kriget med Iran ligger bakom beslutet.

Det rapporterar Reuters.

Har klarat energikrisen bra

Moody’s bedömer att en stark privat konsumtion, ökande investeringar och stabila makroekonomiska förutsättningar ger Indien goda möjligheter att behålla en tillväxt nära 7 procent även på medellång sikt.

Prognosen avser räkenskapsåret som avslutas i mars 2027.

Enligt institutet har Indien hanterat de stigande energipriserna bättre än vad som tidigare förväntats.

Landet har kunnat bredda sina leverantörer av råolja och naturgas, samtidigt som statligt stödda oljebolag och sänkta skatter har dämpat de omedelbara effekterna för konsumenterna.

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Moody’s pekar också på tecken på att en ny investeringscykel i den privata sektorn kan vara på väg att ta fart.

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