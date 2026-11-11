Sju procents tillväxt. Så mycket bedömer Moody’s att Indiens ekonomi kommer att växa i år, en bättre siffra än tidigare trott.
Indiens ekonomi lyfter – klarar energikrisen bättre än väntat
Kreditvärderingsinstitutet Moody’s höjer sin prognos för Indiens ekonomiska tillväxt under det innevarande räkenskapsåret till 7 procent, från tidigare 6,5 procent.
En bred uppgång i ekonomin och landets motståndskraft mot energiprischocken till följd av kriget med Iran ligger bakom beslutet.
Det rapporterar Reuters.
Har klarat energikrisen bra
Moody’s bedömer att en stark privat konsumtion, ökande investeringar och stabila makroekonomiska förutsättningar ger Indien goda möjligheter att behålla en tillväxt nära 7 procent även på medellång sikt.
Prognosen avser räkenskapsåret som avslutas i mars 2027.
Enligt institutet har Indien hanterat de stigande energipriserna bättre än vad som tidigare förväntats.
Landet har kunnat bredda sina leverantörer av råolja och naturgas, samtidigt som statligt stödda oljebolag och sänkta skatter har dämpat de omedelbara effekterna för konsumenterna.
Moody’s pekar också på tecken på att en ny investeringscykel i den privata sektorn kan vara på väg att ta fart.
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Inflationen hotar
Bland indikatorerna finns en stark produktion och import av kapitalvaror, snabbare kredittillväxt till industrin och ett ökat kapacitetsutnyttjande.
Indiens ekonomi växte med 7,8 procent på årsbasis under årets andra kvartal, april till juni, rapporterade Financial Times tidigare i år.
Utfallet var starkare än väntat och drevs bland annat av ökade investeringar och en stark tillverkningsindustri, samtidigt som hushållens efterfrågan förblev stabil.
Samtidigt finns flera risker för tillväxtutsikterna. Moody’s varnar för att ett bredare inflationstryck kan dämpa hushållens konsumtion.
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Ovanlig räntehöjning
En svag sydvästmonsun skulle också kunna slå mot jordbruksproduktionen och efterfrågan på landsbygden.
Dessutom kan en stramare penningpolitik fördröja återhämtningen i de privata investeringarna. Indiens centralbank höjde räntan i oktober för första gången på nästan fyra år.
Marknaden räknar för närvarande med ytterligare räntehöjningar motsvarande 0,90 procentenheter under de kommande tolv månaderna.
På torsdagen väntas landets inflationssiffror för oktober.
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