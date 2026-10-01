Revisorn kan inte skriva under räkenskaperna trots nedskrivningar på motsvarande 4 miljarder dollar. Nu hotas den japanska motorjätten av avnotering redan i oktober.
PwC vägrar godkänna motorjättens räkenskaper – aktien rasar
Krisen i japanska Nidec fördjupas. Bolagets revisor PwC Japan meddelade på onsdagen att man inte kan uttala sig om bolagets försenade räkenskaper. Det skriver Financial Times.
Beskedet kom trots att Nidec samtidigt bokförde nya nedskrivningar på 632 miljarder yen, motsvarande omkring 4 miljarder dollar. Nedskrivningarna är en följd av den redovisningsskandal som briserade förra året och där bolagets vinster hade blåsts upp.
Missa inte: Intäktschock för konsultjätten – krymper för första gången på 20 år. Realtid
Enligt PwC går det inte att få fram tillräckliga underlag för att bedöma räkenskaperna.
Aktien föll 18 procent
Reaktionen på börsen blev kraftig. Under torsdagen föll Nidec-aktien med mer än 18 procent. Därmed har kursen sjunkit med nästan en tredjedel på en vecka, och bolaget värderas nu till omkring 2 300 miljarder yen, cirka 14,5 miljarder dollar.
Turbulensen har redan fått konsekvenser i ledningen. Vd:n Mitsuya Kishida tvingades avgå tidigare i veckan, strax innan de nya nedskrivningarna offentliggjordes.
Läs även: Volvo klarar inte pressen från Kina – försäljningen kraschar. Dagens PS
Nidec, som är underleverantör till biltillverkare som Volkswagen och BMW, har även brutit med sin grundare Shigenobu Nagamori. Hans företagskultur har pekats ut som en av huvudorsakerna till problemen. Den byggde på ett hårt tryck att leverera resultat, och enligt FT har han bland annat sagt åt anställda att städa toaletter med tandborstar.
Inblandade kvar i rapporteringen
PwC Japan motiverar sitt beslut med att personer som har varit inblandade i, eller känt till, de felaktiga redovisningsmetoderna fortfarande deltar i den finansiella rapporteringen. Det gäller också personer som tidigare har lämnat falska uppgifter till revisorn.
Revisorn skriver att man ”inte kan avgöra rimligheten och fullständigheten” i de omräknade beloppen. PwC varnar dessutom för att ännu oupptäckta felaktigheter kan få ”väsentliga och genomgripande” effekter på de finansiella rapporterna.
Missa inte: AI sätter stopp för lönefesten på Big 4. Realtid
Revisionsbyråernas roll i stora redovisningsskandaler har granskats hårt de senaste åren, inte minst efter Wirecard, där EY i flera år missade bedrägeriet. Även PwC har fått kritik på hemmaplan, bland annat för att Ericsson-mutorna passerade revisorerna obemärkt.
Rekordförlust för Nidec
Räkenskaperna som publicerades på onsdagen gäller räkenskapsåret som slutade i mars. Nedskrivningarna ledde till en rekordförlust på 564 miljarder yen.
Bolaget redovisade också att rättelserna av felaktigheterna sammanlagt minskar nettotillgångarna med 482 miljarder yen, räknat fram till slutet av andra kvartalet 2025.
Avnotering kan vara nära
FT beskriver skandalen som Japans största redovisningsbedrägeri på ett decennium. Den har väckt farhågor om att Nidec kan behöva delas upp eller bli föremål för en uppköpsstrid. Samtidigt ifrågasätter bedömare och investerare om den japanska regeringen skulle låta motorjätten gå samma öde till mötes som Toshiba.
Det mest akuta hotet är avnotering. Nidec kan plockas bort från Tokyobörsen redan i oktober om bolaget inte kan visa att det har gjort tillräckligt stora förändringar av sina interna kontroller och sin bolagsstyrning.
Nidec grundades 1973 av Nagamori och tre studiekamrater i en enkel barack i Kyoto. Under 42 år gjorde bolaget 75 förvärv och blev världsledande inom sitt område.
PwC Japan avböjer att kommentera.