PwC vägrar godkänna motorjättens räkenskaper – aktien rasar

Krisen i japanska Nidec fördjupas. Bolagets revisor PwC Japan meddelade på onsdagen att man inte kan uttala sig om bolagets försenade räkenskaper. Det skriver Financial Times.

Beskedet kom trots att Nidec samtidigt bokförde nya nedskrivningar på 632 miljarder yen, motsvarande omkring 4 miljarder dollar. Nedskrivningarna är en följd av den redovisningsskandal som briserade förra året och där bolagets vinster hade blåsts upp.

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Enligt PwC går det inte att få fram tillräckliga underlag för att bedöma räkenskaperna.

Aktien föll 18 procent

Reaktionen på börsen blev kraftig. Under torsdagen föll Nidec-aktien med mer än 18 procent. Därmed har kursen sjunkit med nästan en tredjedel på en vecka, och bolaget värderas nu till omkring 2 300 miljarder yen, cirka 14,5 miljarder dollar.

Turbulensen har redan fått konsekvenser i ledningen. Vd:n Mitsuya Kishida tvingades avgå tidigare i veckan, strax innan de nya nedskrivningarna offentliggjordes.

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Nidec, som är underleverantör till biltillverkare som Volkswagen och BMW, har även brutit med sin grundare Shigenobu Nagamori. Hans företagskultur har pekats ut som en av huvudorsakerna till problemen. Den byggde på ett hårt tryck att leverera resultat, och enligt FT har han bland annat sagt åt anställda att städa toaletter med tandborstar.