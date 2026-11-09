Allt fler är beredda att betala en rejäl slant för särskilda samlarkort. Men då krävs det ofta en professionell bedömning, och det har lett till en ny marknad.
Marknad för att bedöma samlarkort växer fram – kan ta mycket betalt
Marknaden för samlarkort har vuxit till en miljardindustri där värderingen av enskilda kort i allt högre grad avgörs av ett amerikanskt företag.
Professional Sports Authenticator, PSA, dominerar marknaden för gradering av samlarkort.
Företaget fått en allt starkare ställning i takt med att Pokémonkort och sportkort blivit alternativa investeringsobjekt.
Störst på marknaden
Gradering innebär att ett korts äkthet och skick bedöms innan det förseglas i ett skyddande plastfodral. PSA använder en tiogradig skala där betyget tio är det högsta.
I augusti stod PSA för omkring 65 procent av alla graderade samlarkort hos de större aktörerna. Konkurrenten CGC hade en marknadsandel på cirka 28 procent, skriver CNBC.
Samtidigt hade PSA en kö på 7,2 miljoner föremål den 20 oktober, ned från 12,4 miljoner i juli.
Företagets dominans handlar inte bara om marknadsandelar. Kort som graderats av PSA säljs ofta till betydligt högre priser än motsvarande kort från konkurrenterna.
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Ger högre priser
Ett Pokémonkort från 1999, Charizard från den första upplagan, med betyget nio såldes exempelvis för omkring 3 440 dollar med PSA-märkning. Ett motsvarande kort graderat av CGC gick för cirka 1 890 dollar samma dag.
Det skapar ett självförstärkande system där samlare och investerare fortsätter att välja PSA trots högre avgifter och långa väntetider.
PSA ägs av Collectors, som även kontrollerar konkurrerande graderingsföretagen Beckett och SGC.
Koncernen äger dessutom tjänster för prisinformation, förvaring, försäljning och finansiering med samlarföremål som säkerhet.
Tillsammans stod koncernens tre graderingsmärken för omkring 71 procent av marknadsvolymen i augusti.
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Försöker utmana
Samtidigt har koncernens förvärv av SGC och Beckett ifrågasatts i en grupptalan som lämnades in i april. Kärandena hävdar att affärerna har begränsat konkurrensen. Anklagelserna har ännu inte prövats i domstol.
PSA har höjt sina avgifter och tillfälligt stoppat vissa billigare tjänster för att hantera efterfrågan.
Det har gjort det svårare att tjäna pengar på att köpa ograderade kort, låta värdera dem och sedan sälja dem vidare.
Konkurrenterna växer dock. CGC:s graderingsvolym mer än fördubblades under året fram till augusti, men det återstår att se om någon kan utmana PSA starka ställning på andrahandsmarknaden.
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