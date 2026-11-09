Marknad för att bedöma samlarkort växer fram – kan ta mycket betalt

Marknaden för samlarkort har vuxit till en miljardindustri där värderingen av enskilda kort i allt högre grad avgörs av ett amerikanskt företag.

Professional Sports Authenticator, PSA, dominerar marknaden för gradering av samlarkort.

Företaget fått en allt starkare ställning i takt med att Pokémonkort och sportkort blivit alternativa investeringsobjekt.

Störst på marknaden

Gradering innebär att ett korts äkthet och skick bedöms innan det förseglas i ett skyddande plastfodral. PSA använder en tiogradig skala där betyget tio är det högsta.

I augusti stod PSA för omkring 65 procent av alla graderade samlarkort hos de större aktörerna. Konkurrenten CGC hade en marknadsandel på cirka 28 procent, skriver CNBC.

Samtidigt hade PSA en kö på 7,2 miljoner föremål den 20 oktober, ned från 12,4 miljoner i juli.

Företagets dominans handlar inte bara om marknadsandelar. Kort som graderats av PSA säljs ofta till betydligt högre priser än motsvarande kort från konkurrenterna.

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