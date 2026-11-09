Merz hotar att blockera EU-budget – om inte alla ställer sig bakom Ukraina-stöd

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz hotar att blockera EU:s nästa långtidsbudget om medlemsländerna inte enas om ytterligare ekonomiskt stöd till Ukraina.

Genom att koppla stödet till förhandlingarna om unionens budget för 2028–2034 försöker Berlin säkra finansiering till Kyiv både nästa år och på längre sikt.

I ett brev till Europeiska rådets ordförande António Costa, som Financial Times tagit del av, skriver Merz att Tysklands stöd till nästa budgetperiod förutsätter att samtliga medlemsländer åtar sig att bidra till Ukrainas finansiering.

Vill inte bidra till ytterligare stöd

Ukraina står inför ett finansieringsunderskott på 70 miljarder euro nästa år. EU har lovat att täcka omkring två tredjedelar av beloppet, motsvarande cirka 45 miljarder euro.

Europeiska kommissionen undersöker flera sätt att få fram pengarna, däribland genom ytterligare gemensam upplåning. Målet är att medlemsländerna ska nå en överenskommelse före årets slut.

Men fyra länder – Ungern, Slovakien, Bulgarien och Tjeckien – har signalerat att de inte vill bidra till ytterligare ekonomiskt stöd.

Ungern, Slovakien och Tjeckien fick redan förra året undantag från att betala räntan på det lån på 90 miljarder euro till Ukraina som EU-ledarna enades om i december.

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Merz vill nu använda Tysklands tyngd i budgetförhandlingarna för att få samtliga medlemsländer att ställa upp bakom finansieringen.

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