Stödet till Ukraina har blivit en splittrande fråga i EU. Nu ställer Tyskland ett ultimatum för att få igenom fortsatt stöd.
Merz hotar att blockera EU-budget – om inte alla ställer sig bakom Ukraina-stöd
Tysklands förbundskansler Friedrich Merz hotar att blockera EU:s nästa långtidsbudget om medlemsländerna inte enas om ytterligare ekonomiskt stöd till Ukraina.
Genom att koppla stödet till förhandlingarna om unionens budget för 2028–2034 försöker Berlin säkra finansiering till Kyiv både nästa år och på längre sikt.
I ett brev till Europeiska rådets ordförande António Costa, som Financial Times tagit del av, skriver Merz att Tysklands stöd till nästa budgetperiod förutsätter att samtliga medlemsländer åtar sig att bidra till Ukrainas finansiering.
Vill inte bidra till ytterligare stöd
Ukraina står inför ett finansieringsunderskott på 70 miljarder euro nästa år. EU har lovat att täcka omkring två tredjedelar av beloppet, motsvarande cirka 45 miljarder euro.
Europeiska kommissionen undersöker flera sätt att få fram pengarna, däribland genom ytterligare gemensam upplåning. Målet är att medlemsländerna ska nå en överenskommelse före årets slut.
Men fyra länder – Ungern, Slovakien, Bulgarien och Tjeckien – har signalerat att de inte vill bidra till ytterligare ekonomiskt stöd.
Ungern, Slovakien och Tjeckien fick redan förra året undantag från att betala räntan på det lån på 90 miljarder euro till Ukraina som EU-ledarna enades om i december.
Merz vill nu använda Tysklands tyngd i budgetförhandlingarna för att få samtliga medlemsländer att ställa upp bakom finansieringen.
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Ledarna träffas
Tyskland är unionens största nettobidragsgivare, medan de fyra länder som motsätter sig ytterligare stöd är nettomottagare.
Frågan väntas stå högt på dagordningen när EU-ländernas ledare samlas i Dublin på torsdag och fredag. Berlin vill också att framtida beslut om stödet ska kunna fattas med kvalificerad majoritet i stället för enhällighet.
Det skulle minska möjligheterna för enskilda medlemsländer att stoppa utbetalningar genom veto.
Samtidigt riskerar det politiska läget i flera medlemsländer att försvåra en uppgörelse. Val i bland annat Italien och Polen kan göra det svårare att nå enighet om fortsatt stöd till Ukraina.
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Le Pen vill avsluta stödet
Även Frankrike kan bli en osäker faktor. Marine Le Pen, som leder opinionsmätningarna inför presidentvalet i april, har sagt att hon vill avsluta stödet till Kyiv om hon vinner valet och efterträder Emmanuel Macron.
Undantaget skulle vara visst operativt stöd och utbildning av ukrainska soldater.
Enligt en tysk regeringsföreträdare måste Ukrainas finansieringsbehov lösas inom ramen för nästa EU-budget.
Stöd från samtliga medlemsländer beskrivs som avgörande för att förhandlingarna ska kunna slutföras.
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