Telekombolaget VoerEir, grundat av tidigare Ericssonchefer, beskrev 2025 som ett år av tillväxt. Sex månader efter att årsredovisningen undertecknades är bolaget i konkurs, och nu säljs tillgångarna.
Ericssonveteranernas telekombolag i konkurs – tekniken säljs ut
Mjukvarubolaget VoerEir AB försattes i konkurs vid Attunda tingsrätt den 10 november.
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Boets tillgångar är redan till salu, och anbudsförfarandet har den 23 november som datum.
“Fortsatte att växa”
Konkursen kommer snabbt. I årsredovisningen för 2025 skriver styrelsen att VoerEir fortsatte att växa under året med bidrag från både befintliga och nya kunder. Årsredovisningen undertecknades i maj i år.
Nettoomsättningen ökade med 39 procent till 9,8 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster blev 36 652 kronor, bolagets första vinst på minst fyra år. Både 2023 och 2024 slutade med förluster på omkring 1,6 miljoner kronor.
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Men själva verksamheten gick med förlust. Rörelseresultatet var minus 1,2 miljoner kronor. Vinsten kom från ränteintäkter på knappt 2 miljoner kronor. Dessutom tog bolaget upp utvecklingskostnader på 9,3 miljoner kronor som tillgång i balansräkningen i stället för att kostnadsföra dem.
Revisorn slog larm om skatten
Bolagets revisor gjorde en anmärkning i revisionsberättelsen. Vid flera tillfällen under 2025 hade VoerEir inte betalat debiterad preliminärskatt och tillfälliga betalningsanstånd i tid.
Ägarna fick samtidigt skjuta till mer pengar. De kortfristiga lånen från aktieägare steg från 1,3 till 5,7 miljoner kronor under året. I början av 2026 beslutade bolaget om en nyemission för att omvandla lån till aktier.
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Vid årsskiftet hade VoerEir 1,2 miljoner kronor i kassan och 19 miljoner kronor i kortfristiga skulder. De ackumulerade förlusterna uppgick till drygt 30 miljoner kronor.
Byggt av Ericssonfolk
VoerEir registrerades 2015 och grundades av en grupp tidigare Ericssonchefer. Bolaget utvecklade testplattformen Touchstone. Telekomoperatörer använder den för att testa och certifiera sina nät när de flyttar nätfunktioner från egen hårdvara till molnet.
Sedan 2021 leds bolaget av Javier García-Gómez, tidigare vd för Ericsson i Spanien och Portugal, enligt ett pressmeddelande. VoerEir har dotterbolag i Madrid och Indien.
Amerikansk storinvestering
Hösten 2023 gjorde it-tjänstebolaget UST en strategisk investering i VoerEir. UST har över 30 000 anställda. Beloppet redovisades aldrig, enligt PR Newswire. VoerEir uppgav då att tre av de fyra största europeiska telekomoperatörerna var kunder.
Enligt årsredovisningen äger UST 12,55 procent av VoerEir. UST:s telekomchef Aravind Nandanan sitter i styrelsen. Störst bland ägarna är polska Epool Holding med 18,77 procent, följt av OP Lind AB med 16,13 procent. Bakom det bolaget står styrelseledamoten Patric Lind.
Det framgår inte vilka tillgångar som ingår i försäljningen eller hur många anställda som berörs.