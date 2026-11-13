Planen var en rikstäckande kedja med 30 butiker och låga kostnader. Efter drygt ett år och tre butiker är det slut för sängkedjan Sovrum.
Toppsäljaren startade egen sängkedja – nu har den gått i konkurs
Örebro tingsrätt beslutade den 11 november att försätta Sovrum Sverige AB, med säte i Karlskoga, i konkurs. Det rapporterar Ehandel.se.
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Kedjan hann öppna tre butiker, i Karlskoga, Linköping och Karlstad, och drev även e-handel via sovrum.com med inriktning på sängar och sovrumsinredning.
Föddes ur danska reträtten
Bakom satsningen står Mattias Pettersson från Väse. Han var tidigare toppsäljare hos den danska sängkedjan Seng, i butiken vid Bergvik utanför Karlstad.
När Seng i maj 2025 beskedet att samtliga 19 svenska butiker och e-handeln seng.se skulle stängas valde Mattias Pettersson att starta eget i stället för att lämna branschen.
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Seng ägdes då av Lars Larsen Group, familjesfären bakom Jysk, som motiverade nedläggningen med en utmanande marknad präglad av hård konkurrens, enligt ett pressmeddelande. Reträtten blev kostsam. Seng-koncernen redovisade för räkenskapsåret 2024/25 ett resultat före skatt på minus 103,7 miljoner danska kronor, vilket bolaget själv kopplade till stängningen i Sverige.
Nedläggningen fick även följder för fastighetsägare. Som Realtid rapporterade lämnade Seng bland annat 800 kvadratmeter i Balders köpcentrum Heron City i Stockholm.
Öppnade när Seng stängde
Sengs svenska butiker skulle vara stängda senast i slutet av augusti 2025. Månaden efter, i september, slog Sovrum upp portarna i en lokal på 500 kvadratmeter på Värmlandsvägen i Karlskoga.
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Under senhösten samma år tillkom en butik i Linköping. I april 2026 öppnade kedjan en outletbutik på knappt 500 kvadratmeter på Lamberget i Karlstad.
Siktade på 30 butiker
Så sent som i våras beskrev Mattias Pettersson sina tillväxtplaner för både NWT och Market. Målet var omkring 30 butiker runt om i landet, med fasta kostnader på en låg nivå.
Han lånade sin pappas motto: att man inte blir rik på stora inkomster ”utan på små utgifter”, sa han till NWT.
Förlust motsvarade 40 procent av försäljningen
Siffrorna förblev dock små. Under det förkortade räkenskapsåret maj–december 2025 omsatte Sovrum Sverige AB 647 000 kronor och redovisade en förlust på 252 000 kronor, enligt Ehandel.se. Förlusten motsvarade därmed närmare 40 procent av omsättningen.
Nu är det upp till konkursförvaltaren att utreda tillgångarna i boet och avgöra vad som händer med butikerna och e-handeln.
Tuff tid för sängbranschen
Sovrum är inte ensam om att ha det kämpigt på sängmarknaden. Sängtillverkaren Hilding Anders har gått in i sin andra rekonstruktion på tre år, efter att enligt Dagens Industri ha tappat Ikea som kund.
Enligt rekonstruktionsplanen stod den kunden för elva procent av Hilding Anders omsättning 2025.