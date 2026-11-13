Toppsäljaren startade egen sängkedja – nu har den gått i konkurs

Örebro tingsrätt beslutade den 11 november att försätta Sovrum Sverige AB, med säte i Karlskoga, i konkurs. Det rapporterar Ehandel.se.

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Kedjan hann öppna tre butiker, i Karlskoga, Linköping och Karlstad, och drev även e-handel via sovrum.com med inriktning på sängar och sovrumsinredning.

Föddes ur danska reträtten

Bakom satsningen står Mattias Pettersson från Väse. Han var tidigare toppsäljare hos den danska sängkedjan Seng, i butiken vid Bergvik utanför Karlstad.

När Seng i maj 2025 beskedet att samtliga 19 svenska butiker och e-handeln seng.se skulle stängas valde Mattias Pettersson att starta eget i stället för att lämna branschen.

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Seng ägdes då av Lars Larsen Group, familjesfären bakom Jysk, som motiverade nedläggningen med en utmanande marknad präglad av hård konkurrens, enligt ett pressmeddelande. Reträtten blev kostsam. Seng-koncernen redovisade för räkenskapsåret 2024/25 ett resultat före skatt på minus 103,7 miljoner danska kronor, vilket bolaget själv kopplade till stängningen i Sverige.

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Nedläggningen fick även följder för fastighetsägare. Som Realtid rapporterade lämnade Seng bland annat 800 kvadratmeter i Balders köpcentrum Heron City i Stockholm.