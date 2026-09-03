Tyskland vill förlänga arbetsveckan – Sverige åt helt motsatt håll

Kravet på en återgång till 40-timmarsvecka utan lönekompensation har blivit tysk industris samlingspunkt.

Martin Brudermüller, styrelseordförande i Mercedes-Benz Group och tidigare Basf-vd, formulerade valet som binärt när han lyfte frågan i Handelsblatt i somras: antingen sänks lönerna, eller så arbetas det längre för samma pengar.

Läs mer: Kris i Volkswagen – då står 20 000 svenska jobb på spel. Realtid

Nikolas Stihl, styrelseordförande i motorsågstillverkaren Stihl, följde upp i augusti med att 35-timmarsveckan var något Tyskland hade råd med i goda tider.

Nu kommer motargumentet, från en genomgång publicerad av Reuters genomgång.

Räknestycket håller – men bara i teorin

Att kalkylen går ihop på pappret är inte ifrågasatt.

Bilanalytikern Ferdinand Dudenhoeffer räknar, med en arbetskostnad på 65 euro i timmen som exempel, med att en förlängning till 40 timmar för samma lön skulle sänka arbetskostnaderna med omkring 13 procent och låta tyska fabriker hålla uppe eller höja produktionen.

ANNONS

Utgångsläget gör siffran begriplig. Enligt Oliver Wymans Harbour Report ligger Tysklands arbetskostnad per tillverkad bil på omkring 3 307 dollar, mot 955 dollar i Spanien och 597 dollar i Kina, en skillnad rapportförfattarna tillskriver starka fack och arbetsrättslig reglering. Financial Times har samtidigt räknat på timkostnaden i tysk tillverkningsindustri, omkring 49,50 euro mot ett EU-snitt på 33,70 euro.

Läs mer: Facket ursinnigt på Volkswagen – lovar att sätta hårt mot hårt. Dagens PS

Invändningen handlar snarare om vad de extra timmarna ska användas till. ING:s chefekonom Carsten Brzeski konstaterar att fem timmar till i veckan inte stänger det strukturella gapet mot lågkostnadsländer som Kina. Volkswagen har enligt fack och branschbedömare i första hand ett efterfrågeproblem.

Koncernen håller på att ta bort överkapacitet motsvarande ungefär en halv miljon fordon per år ur sitt europeiska nät och överväger att stänga fyra tyska fabriker. Om något behöver de anställda arbeta mindre, är motpartens slutsats.

Fler arbetade timmar i ett system som redan skalar ner kapacitet ger inte fler sålda bilar, bara fler timmar.