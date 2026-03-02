02 mars
Tydligt vårtecken för svensk ekonomi

Sju procent färre konkurser i februari. Arkivbild.
Sju procent färre konkurser i februari. Foto: Janerik Henriksson/TT
Nyhetsbyrån TT

I februari gick 856 aktiebolag i konkurs, enligt siffror från Creditsafe, vilket kan jämföras med 924 samma månad året före.

Konkurserna minskar för fjärde månaden i rad. I februari var nedgången sju procent.

28 procent färre påverkades av konkurs

Nästan 1 900 anställda berördes av konkurserna, vilket var 28 procent färre än februari i fjol.

”Ett tydligt trendbrott. Även om återhämtningen är försiktig och vi kan få se enstaka månader med uppgångar under året, är utvecklingen mer stabil än tidigare”, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe, i ett pressmeddelande.

