Tydligt vårtecken för svensk ekonomi

Konkurserna minskar för fjärde månaden i rad. I februari var nedgången sju procent.

I februari gick 856 aktiebolag i konkurs, enligt siffror från Creditsafe, vilket kan jämföras med 924 samma månad året före.

Nästan 1 900 anställda berördes av konkurserna, vilket var 28 procent färre än februari i fjol.

”Ett tydligt trendbrott. Även om återhämtningen är försiktig och vi kan få se enstaka månader med uppgångar under året, är utvecklingen mer stabil än tidigare”, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe, i ett pressmeddelande.