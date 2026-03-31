Centralbanker världen över äger amerikanska statspapper i New York. Men nu säljs de snabbt för att stabilisera sina ekonomier.
Tvingas dumpa amerikanska statspapper – för att rädda ekonomin
Utländska centralbanker har kraftigt minskat sina innehav av amerikanska statsobligationer i spåren av konflikten kring Iran.
Enligt ny data har innehaven som förvaras hos Federal Reserve Bank of New York fallit till den lägsta nivån sedan 2012.
Det är resultatet av en nedgång på omkring 82 miljarder dollar sedan slutet av februari.
Dyrare energi
Bakgrunden är den ekonomiska turbulens som följt efter att Iran stängde Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja.
Stängningen har drivit upp energipriserna kraftigt och satt press på länder som är beroende av oljeimport.
För att hantera stigande kostnader och stabilisera sina valutor har flera centralbanker börjat sälja dollarreserver – ofta i form av amerikanska statspapper.
Analytiker pekar särskilt på länder som Turkiet, Indien och Thailand, skriver Financial Times.
Sålt av mycket
Turkiets centralbank har exempelvis sålt utländska statspapper för motsvarande 22 miljarder dollar sedan slutet av februari, vilket sannolikt inkluderar amerikanska statsobligationer.
Samtidigt visar data att även andra länder har minskat sina valutareserver, även om det inte är helt klart i vilken utsträckning det rör just amerikanska tillgångar.
För många regeringar handlar åtgärderna om att försvara den egna valutan. En försvagad valuta gör importerad olja dyrare, vilket i sin tur kan leda till högre inflation och ökade kostnader för både hushåll och stat.
Genom att sälja dollar och statsobligationer försöker centralbanker bromsa denna utveckling.
Räntorna stiger
Samtidigt sker försäljningarna i ett redan pressat marknadsläge.
Oro för att konflikten i Mellanöstern ska driva upp inflationen har lett till stigande räntor på amerikanska statsobligationer, vilket ökar lånekostnader globalt, skriver BBC.
Vissa experter menar dock att nedgången i innehav inte enbart beror på försäljningar. En del tillgångar kan ha flyttats till andra förvaringsinstitut.
Trots detta ses utvecklingen som en tydlig signal om en bredare trend: att centralbanker gradvis diversifierar bort från dollarn.
