Tvingas dumpa amerikanska statspapper – för att rädda ekonomin

Utländska centralbanker har kraftigt minskat sina innehav av amerikanska statsobligationer i spåren av konflikten kring Iran.

Enligt ny data har innehaven som förvaras hos Federal Reserve Bank of New York fallit till den lägsta nivån sedan 2012.

Det är resultatet av en nedgång på omkring 82 miljarder dollar sedan slutet av februari.

Dyrare energi

Bakgrunden är den ekonomiska turbulens som följt efter att Iran stängde Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja.

Stängningen har drivit upp energipriserna kraftigt och satt press på länder som är beroende av oljeimport.

För att hantera stigande kostnader och stabilisera sina valutor har flera centralbanker börjat sälja dollarreserver – ofta i form av amerikanska statspapper.

Analytiker pekar särskilt på länder som Turkiet, Indien och Thailand, skriver Financial Times.