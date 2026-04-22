Trycket ökar på svensk a-kassa

I januari passerade antalet medlemmar a-kassorna för första gången fyra miljoner.

Under årets första kvartal ökade antalet medlemmar med nästan 13 000. Under samma period förra året ökade det med omkring 2 600.

Läs även:

AI förändrar konsultbranschen – ”Ribban höjs”

Hög arbetslöshet pressar a-kassa

”Arbetslösheten är hög och har varit så under lång tid”, säger Johan Ahlgren, kommunikationschef i Sveriges a-kassor, i ett pressmeddelande. Att allt fler upplever arbetsmarknaden som otrygg leder, enligt honom, till att fler vill försäkra sin lön.

”För den som vill öka sin trygghet på arbetsmarknaden är rekommendationen att bli medlem i a-kassor samband med att man får sitt första jobb”, säger han.

Under det första kvartalet är det följande fem a-kassor som i procent ökar medlemsantalet mer än övriga: Sveriges arbetares a-kassa (+1,29%), Alfa-kassan (+1,23%), Akademikernas a-kassa (0,89%), Lärarnas a-kassa (+0,66%) och A-kassan Vision (+0,52%).