S tvingar ministrar att förklara sig i Riksdagen

Socialdemokraterna kallar sex ministrar till riksdagens utskott. Orsaken är att man anser att regeringen inte agerar för att motverka konsekvenserna av kriget i Mellanöstern.

”Regeringen har varit märkbart passiv”, säger S-ledaren Magdalena Andersson.

Riskerar slå mot ekonomin

Irankriget har fått enorma konsekvenser både när det gäller energipriser och säkerhetspolitik, enligt Andersson. Risken är att detta slår mot ekonomi och jobb.

”Vi navigerar på okända vatten och Sverige riskerar att drabbas hårt och länge”, säger hon.

De sex ministrarna som ska förklara sig i riksdagen är utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), finansminister Elisabeth Svantesson (M), arbetsmarknads- och klimatminister Johan Britz (L), landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) och infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).