Efter en lång period som högljudd kritiker av den amerikanska centralbanken tar snart Kevin Warsh över ledarskapet. Det har redan inneburit ett skifte i tonläge och åsikter.
"Trumps Fed-chef" har sågat banken – nu byter han fot
USA:s tillträdande centralbankschef Kevin Warsh står inför uppgiften att leda världens viktigaste centralbank i ett känsligt ekonomiskt läge.
Nomineringen av honom från Donald Trump har väckt stor uppmärksamhet, inte minst eftersom Warsh under större delen av sin karriär varit känd som en hårdför kritiker av Federal Reserves politik.
Nu signalerar han ett skifte som kan få långtgående konsekvenser för både USA och den globala ekonomin.
Har bytt fot
Warsh har länge argumenterat för att inflation är det största hotet mot ekonomisk stabilitet och att centralbanken alltför ofta bedrivit en för expansiv penningpolitik.
Under finanskrisen, pandemin och bankoron 2023 accepterade han tillfälliga lättnader, men i övrigt har han konsekvent förespråkat stramare tag, skriver The Economist som har analyserat hans tidigare uttalanden.
Efter Trumps återkomst till Vita huset har tonen dock förändrats. Warsh driver nu på för räntesänkningar, trots att inflationen fortfarande ligger över centralbankens mål.
Gillar inte obligationsköpen
Skiftet motiveras med förväntningar om kraftigt stigande produktivitet, bland annat till följd av artificiell intelligens och avregleringar. Enligt Warsh riskerar höga räntor att kväva denna tillväxt.
The Economist påpekar dock att resonemanget bortser från att produktivitetslyft ofta leder till ökade investeringar och högre neutrala räntenivåer.
Mer konsekvent är Warshs kritik mot centralbankens massiva obligationsköp (quantitative easing) efter finanskrisen.
Vill sälja av tillgångar
Han ser problemet med att staten äger allt mer tillgångar som roten till en rad problem, från snedvridna kapitalflöden till ökad ekonomisk ojämlikhet och minskat oberoende för centralbanken.
Som Fed-chef väntas han vilja minska balansräkningen mer aggressivt än vad som hittills planerats, skriver Tradingkey.
En sådan strategi skulle sannolikt pressa upp långräntorna, särskilt för bolån, samtidigt som korta styrräntor sänks för att motverka effekten.
Behöver stöd från Vita huset
Resultatet skulle bli en brantare räntekurva, men också ökade risker för finansiell instabilitet om banksystemet får för lite likviditet.
Utöver penningpolitiken vill Warsh även förändra centralbankens arbetssätt. Han har kritiserat Fed för att ge sig in i politiskt laddade frågor och för att förlita sig för mycket på traditionell statistik.
Samtidigt är han beroende av stöd från både finansmarknaderna, Vita huset och sina kollegor i centralbanken.
