"Trumps Fed-chef" har sågat banken – nu byter han fot

USA:s tillträdande centralbankschef Kevin Warsh står inför uppgiften att leda världens viktigaste centralbank i ett känsligt ekonomiskt läge.

Nomineringen av honom från Donald Trump har väckt stor uppmärksamhet, inte minst eftersom Warsh under större delen av sin karriär varit känd som en hårdför kritiker av Federal Reserves politik.

Nu signalerar han ett skifte som kan få långtgående konsekvenser för både USA och den globala ekonomin.

Har bytt fot

Warsh har länge argumenterat för att inflation är det största hotet mot ekonomisk stabilitet och att centralbanken alltför ofta bedrivit en för expansiv penningpolitik.

Under finanskrisen, pandemin och bankoron 2023 accepterade han tillfälliga lättnader, men i övrigt har han konsekvent förespråkat stramare tag, skriver The Economist som har analyserat hans tidigare uttalanden.

Efter Trumps återkomst till Vita huset har tonen dock förändrats. Warsh driver nu på för räntesänkningar, trots att inflationen fortfarande ligger över centralbankens mål.