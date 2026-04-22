Vapenvilan förlängs: "Jag tror inte att de har något val"

Det sker på begäran av medlarlandet Pakistan, enligt presidenten.

”Vi har blivit ombedda att avvakta med vår attack mot Iran tills dess att deras ledare och representanter kan komma fram till ett enat förslag”, skriver presidenten på Truth Social och fortsätter:

”Jag har därför instruerat vår militär att fortsätta blockaden och, i alla andra avseenden, förbli redo och kapabel, och kommer därför att förlänga vapenvilan tills deras förslag har lagts fram och diskussionerna är avslutade, på ett eller annat sätt.”

Beskedet kom knappt fyra timmar innan den pågående vapenvilan skulle löpa ut, vilket skulle skett vid klockan 01.50 under natten mot onsdagen svensk tid.

Parallellt meddelar Iran att man inte kommer att skicka någon delegation till Pakistans huvudstad Islamabad för en ny runda fredssamtal under onsdagen, enligt uppgifter från den iranska statliga nyhetsbyrån Tasnim.

Anledningen uppges vara att USA inte backat från sina ”överdrivna krav” som anses vara i strid med Irans rättigheter som stat.