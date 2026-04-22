USA:s president Donald Trump meddelar att vapenvilan med Iran förlängs, men att blockaden av iranska hamnar fortsätter.
Vapenvilan förlängs: "Jag tror inte att de har något val"
Det sker på begäran av medlarlandet Pakistan, enligt presidenten.
”Vi har blivit ombedda att avvakta med vår attack mot Iran tills dess att deras ledare och representanter kan komma fram till ett enat förslag”, skriver presidenten på Truth Social och fortsätter:
”Jag har därför instruerat vår militär att fortsätta blockaden och, i alla andra avseenden, förbli redo och kapabel, och kommer därför att förlänga vapenvilan tills deras förslag har lagts fram och diskussionerna är avslutade, på ett eller annat sätt.”
Beskedet kom knappt fyra timmar innan den pågående vapenvilan skulle löpa ut, vilket skulle skett vid klockan 01.50 under natten mot onsdagen svensk tid.
Parallellt meddelar Iran att man inte kommer att skicka någon delegation till Pakistans huvudstad Islamabad för en ny runda fredssamtal under onsdagen, enligt uppgifter från den iranska statliga nyhetsbyrån Tasnim.
Anledningen uppges vara att USA inte backat från sina ”överdrivna krav” som anses vara i strid med Irans rättigheter som stat.
Vance resa sköts upp
Vita huset meddelade tidigare att vicepresident JD Vance planerade resa till Islamabad hade skjutits upp. Vance har pekats ut som ledare för USA:s förhandlingsdelegation.
Donald Trumps nya besked kommer sedan han tidigare på tisdagen sagt att han inte tänkte förlänga vapenvilan. I stället trodde han på ett ”mycket bra avtal” med Iran.
”Jag tror inte att de har något val. Vi är i en väldigt, väldigt stark förhandlingsposition”, sade han i en intervju med mediebolaget CNBC.
Skiftande signaler
Signalerna har varit skiftande de senaste dygnet om utsikterna för om en ny runda fredssamtal skulle bli av i veckan. Många medier har haft uppgifter om att både USA och Iran varit redo att prata.
Det iranska parlamentets talman Mohammad Bagher Ghalibaf, som ledde Teherans delegation vid de senaste samtalen, har samtidigt varnat för att Iran har nya ess i rockärmen att visa upp på slagfältet om kriget återupptas.
”Vi accepterar inte förhandlingar under hot”, skrev han i ett inlägg på X.
Marknaderna reagerar med försiktighet på Trumps uttalande om förlängd vapenvila. Cirka 20 minuter efter offentliggörandet har terminspriset på Nordsjöolja sjunkit från lite drygt 100 till 99,5 dollar per fat.
Därmed har det ändå stigit 4,1 procent under dagen.