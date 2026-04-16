Räkna inte ut dollarn än – yuan har inte vad som krävs

Debatten om den amerikanska dollarns framtid som världens dominerande reservvaluta har fått ny fart.

Istället har spekulationer om en möjlig övergång till alternativa valutor i oljehandeln tagit fart.

En analys från Deutsche Bank har pekat ut konflikten i Iran som en möjlig vändpunkt.

Finns kritiker

Banken menar att om fler länder börjar prissätta olja i andra valutor kan det på sikt urholka den så kallade petrodollarns ställning och bana väg för en “petroyuan”.

Synen möter dock tydligt motstånd. Kapitalförvaltaren Franklin Templeton avfärdar resonemanget som förenklat och menar att dollarns dominans vilar på betydligt djupare strukturer än geopolitik, skriver CNBC.

Tillgången till likvida kapitalmarknader, starka institutioner och ett välutvecklat rättssystem lyfts fram som avgörande faktorer.