Vissa ser tendenser på att yuan ersätter dollarn som världens reservvaluta under den pågående energikrisen. Men det är en förhastad slutsats, menar andra.
Räkna inte ut dollarn än – yuan har inte vad som krävs
Debatten om den amerikanska dollarns framtid som världens dominerande reservvaluta har fått ny fart.
Istället har spekulationer om en möjlig övergång till alternativa valutor i oljehandeln tagit fart.
En analys från Deutsche Bank har pekat ut konflikten i Iran som en möjlig vändpunkt.
Finns kritiker
Banken menar att om fler länder börjar prissätta olja i andra valutor kan det på sikt urholka den så kallade petrodollarns ställning och bana väg för en “petroyuan”.
Synen möter dock tydligt motstånd. Kapitalförvaltaren Franklin Templeton avfärdar resonemanget som förenklat och menar att dollarns dominans vilar på betydligt djupare strukturer än geopolitik, skriver CNBC.
Tillgången till likvida kapitalmarknader, starka institutioner och ett välutvecklat rättssystem lyfts fram som avgörande faktorer.
Inget bra år för dollarn
Utvecklingen sker mot bakgrund av ett svagt år för dollarn 2025, då valutan föll kraftigt efter osäkerhet kring amerikansk ekonomisk politik och räntesänkningar från Federal Reserve.
Samtidigt har kriget i Iran under 2026 tillfälligt stärkt dollarn, i takt med stigande oljepriser och ökad efterfrågan på säkra tillgångar.
Trots återhämtningen är trenden tydlig på längre sikt. Dollarns andel av globala valutareserver har minskat från över 70 procent i slutet av 1990-talet till drygt 50 procent i dag.
Saknar ett verkligt alternativ
Valutor som euron och den kinesiska renminbin har successivt tagit större plats, även om de fortfarande ligger långt efter.
Analytiker pekar på att det saknas ett trovärdigt alternativ till dollarn i dagsläget. För att ersätta den krävs djupa och öppna finansmarknader, full konvertibilitet och långvarig makroekonomisk stabilitet – faktorer som få ekonomier i dag uppfyller.
Kina har visserligen ambitioner att stärka renminbins internationella roll, men begränsningar i kapitalmarknaderna och statlig kontroll över finansiella flöden bromsar utvecklingen.
Har sina egna utmaningar
Samtidigt brottas euroområdet med egna strukturella utmaningar.
En mer sannolik utveckling är därför en gradvis försvagning snarare än ett abrupt skifte. Dollarn kan tappa mark i det globala finansiella systemet, men utan att förlora sin ledande roll.
Kriget i Mellanöstern har därmed åter aktualiserat en långsiktig trend snarare än skapat en omedelbar brytpunkt, menar experter.