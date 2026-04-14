Trump: Bensinen kan bli ännu dyrare

Bensinpriserna har traditionellt varit lägre i USA genom åren, men i spåren av kriget i Iran har de gått upp på sistone.

Nu signalerar USA:s president Donald Trump att priserna kan förbli höga inför mellanårsvalet i höst.

”Det kan vara detsamma eller kanske lite högre”, säger han till CNBC.

Inget fredsavtal än

Uttalandet kommer i ett läge där energimarknaden präglas av stor osäkerhet till följd av den pågående konflikten mellan USA och Iran.

Ett tillfälligt eldupphör trädde i kraft nyligen och väckte förhoppningar om stabilare energipriser.

Samtidigt har fredssamtal inte lett till något genombrott, och situationen har snarare förvärrats genom ökade militära åtgärder i regionen.

USA:s marina styrkor har infört en blockad mot iranska hamnar i Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja.

Störningarna i Hormuzsundet har fått tydliga konsekvenser på den globala oljemarknaden.