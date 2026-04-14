Amerikaner har fått vänja sig vid dyrare bensin. Det kan bli så hela vägen fram till mellanårsvalet i höst, menar president Donald Trump.
Trump: Bensinen kan bli ännu dyrare
Bensinpriserna har traditionellt varit lägre i USA genom åren, men i spåren av kriget i Iran har de gått upp på sistone.
Nu signalerar USA:s president Donald Trump att priserna kan förbli höga inför mellanårsvalet i höst.
”Det kan vara detsamma eller kanske lite högre”, säger han till CNBC.
Inget fredsavtal än
Uttalandet kommer i ett läge där energimarknaden präglas av stor osäkerhet till följd av den pågående konflikten mellan USA och Iran.
Ett tillfälligt eldupphör trädde i kraft nyligen och väckte förhoppningar om stabilare energipriser.
Samtidigt har fredssamtal inte lett till något genombrott, och situationen har snarare förvärrats genom ökade militära åtgärder i regionen.
USA:s marina styrkor har infört en blockad mot iranska hamnar i Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja.
Störningarna i Hormuzsundet har fått tydliga konsekvenser på den globala oljemarknaden.
Oljepriset gick upp
Priset på Brentolja steg kraftigt i samband med konfliktens utbrott i slutet av februari och nådde som högst över 110 dollar per fat, skriver The Guardian.
Även om priset därefter har sjunkit något, ligger det fortfarande på en nivå som är betydligt högre än innan krisen.
Utvecklingen slår direkt mot konsumenterna. I USA har det genomsnittliga bensinpriset stigit till drygt fyra dollar per gallon, en ökning med omkring 14 procent på en månad.
Den psykologiskt viktiga gränsen vid fyra dollar har redan påverkat beteendet hos många hushåll, där en majoritet uppger att de minskar sin bilkörning eller förändrar sin livsstil.
Kan bli ännu dyrare
Analytiker varnar för att prisuppgången kan fortsätta. Försörjningskedjorna är fortsatt ansträngda, och så länge flödet av olja genom Hormuzsundet inte återställs väntas ytterligare prisökningar.
Prognoser pekar på att bensinpriset kan stiga ytterligare på kort sikt, med risk för att nå nivåer nära fem dollar per gallon om konflikten drar ut på tiden.
Samtidigt råder stor osäkerhet kring prisutvecklingen längre fram. Utfallet är i hög grad beroende av den geopolitiska utvecklingen och möjligheterna att återuppta stabila oljeleveranser.
Situationen gör energimarknaden svårbedömd och bidrar till en fortsatt volatil prisbild.
