I hjärtat av Gröna Lund växer en ny attraktion fram på den plats där Jetline en gång låg. För att knappa in tidigare förluster och locka nya målgrupper satsar nöjesparken nu på en blandning av spel och åk i ett.
Efter krisen – Gröna Lund ska locka året runt
”Tanken är att kunna hålla den öppen även på vintern”, säger Jan Eriksson, vd Gröna Lund.
Nöjesparken Gröna Lund i Stockholm vimlar redan ett par minuter efter öppning av besökare.
I mitten av nöjesparken, på den plats där berg- och dalbanan Jetline låg innan den stängdes efter dödsolyckan 2023, domineras nu av byggställningar.
Här växer en attraktion fram, en så kallad dark ride, där besökarna får uppleva en kombination av spel och åk, får uppdrag och blir en del av berättelsen.
”Besökarna ska få åka ner i Gröna Lunds arkiv och med en laserpistol pricka föremål från vår tivolihistoria, i fordon drivna av radarpositionering utan räls”, berättar Jakob Fagerström, kreativ direktör på Parks and Resorts, Gröna Lunds moderbolag.
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Gröna Lund ska locka bredare målgrupp
Målet med den över 200 miljoner kronor dyra investeringen som planeras öppna 2027 är inte att försöka ersätta Jetline.
Tanken är i stället att skapa en upplevelse som lockar både barn och vuxna, med möjlighet att hålla öppet året om, säger Jan Eriksson.
På nöjesparkens komprimerade yta är varje kvadratmeter viktig och ska generera maximal nytta, eller snarare nöje.
Siktar på siffror före pandemin
Den nya attraktionen är en del i nöjesparkens försök att ta sig tillbaka till rekordåren före pandemin.
De senaste åren har Gröna Lunds ekonomi åkt något av en egen berg- och dalbana: Från förlust 2020, viss återhämtning, brakförlust 2023 och så vinst igen. I fjol landade Gröna Lund på gröna siffror med omkring 1,2 miljoner besökare.
Vi siktar på att växa lite i år, då är vi tillbaka där vi låg före pandemin. Nu ligger vi där vi var i glappet mellan pandemin och 2023, säger Jan Eriksson.
År 2020 gjorde Gröna Lund, som står för hälften av koncernens Parks and Resorts omsättning, en förlust på 137 miljoner kronor.
År 2022 gjorde Parks and Resorts en vinst på 44 miljoner kronor. Gröna Lund gjorde en förlust på 8,4 miljoner kronor.
År 2023 spårade bergochdalbanan Jetline ur. En kvinna i 30-årsåldern dog och nio personer skadades.
Det året gjorde Gröna Lund en förlust på 177 miljoner kronor och omsättningen rasade med 30 procent. Antalet gäster föll till 877 000 jämfört med 1,3 miljoner besökare året innan.
Följande år, 2024, vände trenden. Gröna Lund fick en omsättning på 723 miljoner kronor och en vinst på 10 miljoner kronor.
I fjol landade omsättningen ungefär på samma nivå, 719,5 miljoner kronor, med en vinst på 51,3 miljoner kronor.
Parks and Resorts planerar i framtiden att expandera med en utbyggnad på 8 000 kvadratmeter för att bygga ut på nöjesparkens nuvarande parkeringsområde. Området kommer att rymma ett nytt tivoliområde med arkitektur inspirerad av världsutställningen i Stockholm 1897.
Källor: TT, Gröna Lund och Parks and Resorts.