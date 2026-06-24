Efter krisen – Gröna Lund ska locka året runt

”Tanken är att kunna hålla den öppen även på vintern”, säger Jan Eriksson, vd Gröna Lund.

Nöjesparken Gröna Lund i Stockholm vimlar redan ett par minuter efter öppning av besökare.

I mitten av nöjesparken, på den plats där berg- och dalbanan Jetline låg innan den stängdes efter dödsolyckan 2023, domineras nu av byggställningar.

Här växer en attraktion fram, en så kallad dark ride, där besökarna får uppleva en kombination av spel och åk, får uppdrag och blir en del av berättelsen.

”Besökarna ska få åka ner i Gröna Lunds arkiv och med en laserpistol pricka föremål från vår tivolihistoria, i fordon drivna av radarpositionering utan räls”, berättar Jakob Fagerström, kreativ direktör på Parks and Resorts, Gröna Lunds moderbolag.

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Gröna Lund ska locka bredare målgrupp

Målet med den över 200 miljoner kronor dyra investeringen som planeras öppna 2027 är inte att försöka ersätta Jetline.

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Tanken är i stället att skapa en upplevelse som lockar både barn och vuxna, med möjlighet att hålla öppet året om, säger Jan Eriksson.

På nöjesparkens komprimerade yta är varje kvadratmeter viktig och ska generera maximal nytta, eller snarare nöje.