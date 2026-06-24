Tomma oljereserver måste fyllas på – kan pressa upp priset

Efterfrågan på olja kan få ett oväntat lyft de kommande åren.

Orsaken är att länder världen över bygger upp större strategiska reserver efter den senaste energikrisen.

Enligt bedömare kan uppemot en miljard fat råolja och bränslen behövas för att fylla nya och utbyggda lageranläggningar, något som kan pressa oljepriset uppåt trots osäkra konjunkturutsikter.

Flera länder investerar tungt

Bakgrunden är den långvariga störningen i Hormuzsundet, där stora mängder oljeexport från Persiska viken under flera månader påverkades.

Krisen blottlade sårbarheten hos många importberoende ekonomier och har fått regeringar att prioritera energisäkerhet framför kostnader, skriver Oilprice.com.

Flera länder i Asien och Stillahavsregionen planerar nu omfattande investeringar i lagringskapacitet.

Indien, världens tredje största oljeimportör, har redan inlett arbetet med att förstärka sina strategiska reserver.

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