Många länder har behövt gräva djupt i reserverna under oljekrisen. När de ska fyllas på framöver kan det leda till ett dyrare pris.
Tomma oljereserver måste fyllas på – kan pressa upp priset
Efterfrågan på olja kan få ett oväntat lyft de kommande åren.
Orsaken är att länder världen över bygger upp större strategiska reserver efter den senaste energikrisen.
Enligt bedömare kan uppemot en miljard fat råolja och bränslen behövas för att fylla nya och utbyggda lageranläggningar, något som kan pressa oljepriset uppåt trots osäkra konjunkturutsikter.
Flera länder investerar tungt
Bakgrunden är den långvariga störningen i Hormuzsundet, där stora mängder oljeexport från Persiska viken under flera månader påverkades.
Krisen blottlade sårbarheten hos många importberoende ekonomier och har fått regeringar att prioritera energisäkerhet framför kostnader, skriver Oilprice.com.
Flera länder i Asien och Stillahavsregionen planerar nu omfattande investeringar i lagringskapacitet.
Indien, världens tredje största oljeimportör, har redan inlett arbetet med att förstärka sina strategiska reserver.
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Kan lagra bränsle under jord
Landets nuvarande lager motsvarar endast omkring åtta dagars konsumtion, vilket bedöms vara otillräckligt vid en större försörjningskris.
Även Pakistan vill bygga upp nya oljelager och lockar oljeproducenter från Persiska viken att etablera reserver nära hamnstaden Gwadar.
Samtidigt undersöker Singapore möjligheterna att skapa ytterligare underjordiska lagerutrymmen för bränslen.
Australien, som länge kritiserats för att inte uppfylla internationella krav på beredskapslager, planerar investeringar motsvarande omkring sju miljarder dollar för att stärka sina reserver och bygga ut lagringskapaciteten.
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Vill återställa lagren
Landet drabbades hårt av den senaste energikrisen och tvingades bland annat säkra leveranser av flygbränsle från Kina.
Utöver nya lagerprojekt behöver flera industriländer återställa de reserver som tömdes under krisen.
Medlemsländer i Internationella energiorganet, IEA, släppte tillsammans ut omkring 400 miljoner fat olja på marknaden i våras för att dämpa prisuppgången. Dessa volymer måste nu köpas tillbaka och lagras på nytt.
Även stora oljeexportörer agerar.
Saudiarabien överväger att bygga ut sina globala lagringsanläggningar för att kunna säkra leveranser och minska effekterna av framtida störningar i världens viktigaste transportleder för energi.
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