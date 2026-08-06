Trots miljonförlust: Därför står Sambla stadigare än konkurrenterna

Intäkterna växte med 14 procent till 1,4 miljarder kronor under 202. Ändå slutade året med kraftigt minus.

Förklaringen är en nedskrivning av goodwill och varumärke på sammanlagt 720 miljoner kronor, det skriver Breakit. Rensat för den gjorde Sambla, som ägs av riskkapitalbolaget Nordic Capital, en rörelsevinst på 114 miljoner kronor, i nivå med föregående år.

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Nedskrivningen hänger ihop med att en högre riskpremie höjt diskonteringsräntan och därmed sänkt värdet på vissa tillgångar, uppger bolaget för Breakit.

Regelskifte tvingar fram bankstatus

Bakgrunden är den lag om viss verksamhet med konsumentkrediter som upphörde den 1 juli 2025.

Sedan den 1 augusti i år måste låneförmedlare ha tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse för att få fortsätta förmedla konsumentkrediter.

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Sambla fick sitt tillstånd som kreditmarknadsbolag den 8 juni. Vd Hans Skruvfors talar nu om att bredda bolagets erbjudande inom privatekonomi.