Låneförmedlaren Sambla redovisar en rörelseförlust på drygt 600 miljoner kronor för 2025. Men bakom minuset ligger en engångspost kopplad till det regelskifte som just nu ritar om hela den svenska lånemarknaden.
Trots miljonförlust: Därför står Sambla stadigare än konkurrenterna
Intäkterna växte med 14 procent till 1,4 miljarder kronor under 202. Ändå slutade året med kraftigt minus.
Förklaringen är en nedskrivning av goodwill och varumärke på sammanlagt 720 miljoner kronor, det skriver Breakit. Rensat för den gjorde Sambla, som ägs av riskkapitalbolaget Nordic Capital, en rörelsevinst på 114 miljoner kronor, i nivå med föregående år.
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Nedskrivningen hänger ihop med att en högre riskpremie höjt diskonteringsräntan och därmed sänkt värdet på vissa tillgångar, uppger bolaget för Breakit.
Regelskifte tvingar fram bankstatus
Bakgrunden är den lag om viss verksamhet med konsumentkrediter som upphörde den 1 juli 2025.
Sedan den 1 augusti i år måste låneförmedlare ha tillstånd enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse för att få fortsätta förmedla konsumentkrediter.
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Sambla fick sitt tillstånd som kreditmarknadsbolag den 8 juni. Vd Hans Skruvfors talar nu om att bredda bolagets erbjudande inom privatekonomi.
Massflykt bland konkurrenterna
Att Sambla klarade nålsögat gör bolaget till ett undantag. Av det femtiotal konsumentkreditinstitut som berördes av kravet hann bara 17 lämna in en ansökan innan övergångsperioden löpte ut den 31 juli.
Bland de rena låneförmedlarna ansökte sju, däribland Lendo, Zmarta och Enklare. En klar majoritet av instituten lämnar däremot den reglerade marknaden helt.
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För Finansinspektionen väntar en ovan uppgift: flera av sökandena omsätter under 50 miljoner kronor och prövas nu mot krav på kapitaltäckning och löpande tillsyn.
Historiskt har omkring var tredje ansökan om bank- eller finansieringsrörelse sedan 2010 slutat i avslag eller återkallelse.