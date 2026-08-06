AI kapar konsultjättarnas kärnaffär – prismodellen görs om

Kunskapen går inte att träna bort

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Ekonomen Luis Garicano, medförfattare till boken Messy Jobs, ramar in det som ett informationsproblem. Kunskapen som krävs för en företagstransformation är utspridd. Den är ofta tyst snarare än uttalad. Och människor döljer eller förvränger den för egen vinning.

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Datamängden som skulle behövas för att träna en AI att lösa uppgiften existerar helt enkelt inte. Den uppstår först när människor sätter sig ned och bråkar sig fram till en plan.

Garicano jämför AI-optimisterna med de socialistiska planekonomer som, enligt Friedrich Hayek, felaktigt trodde att de kunde klara sig utan den lokala kunskap som marknadspriser avslöjar.

Ett känt tema i Sverige

Redan i våras rapporterade Realtid om AI-verktyg som kopierar McKinseys metodik, men som missar det som gör råden värda miljoner: de sokratiska frågorna och den tysta kunskap som konsultteam samlar under veckor inbäddade hos kunden.

Missa inte: Inte längre en livstidstjänst – konsultjättar omplacerar chefer. Realtid

Dagens PS har samtidigt konstaterat att AI ännu inte dödat konsulten. Efterfrågan består, men yrket förändras och alla klarar inte omställningen.

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Pengarna fortsätter in i tekniken

Samtidigt pekar makrobilden åt ett håll som förstärker pressen.

I en färsk ECB-studie visas att osäkerhet slår hårdast mot företagens investeringar, medan just de immateriella investeringarna, inklusive AI-relaterad teknik, står emot betydligt bättre än investeringar i maskiner och byggnader.

Skälet är att de är långsiktiga och till stor del finansieras med egna medel, vilket skyddar dem när kreditvillkoren stramas åt.

ECB:s slutsats är att förskjutningen mot immateriellt kapital kan göra hela investeringscykeln mer stabil över tid. Kapitalet fortsätter att strömma in i tekniken även när annat viker.

Det ligger i linje med Banken för internationell betalningsutjämnings (BIS) bild av AI-investeringarna som en motståndskraftig tillväxtmotor och en motvikt mot handelskonflikter och geopolitiska chocker. För konsultbranschen innebär det att bolagens pengar i allt högre grad går till AI och mjukvara och inte till arméer av juniora analytiker.

För strategifirmorna innebär det två utmaningar samtidigt. Hur utbildar man unga konsulter när det inte längre finns någon botten av analysarbete att öva på? Och hur gör man om själva prismodellen?

På den senare fronten har förändringen redan börjat, enligt Armstrong. Allt fler firmor tar betalt för utfall snarare än nedlagd tid.

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