Aktiviteten i euroländernas ekonomier var något lägre än väntat i mars, enligt ett preliminärt inköpschefsindex.

Inköpschefsindex för eurozonens tillverkningsindustri steg dock till 51,4 mot 50,8 månaden före. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en nedgång till 49,6.

När det gäller tjänstesektorn föll index till 50,1 från 51,9, där låg förväntningarna på 51,1.

Minskad aktivitet i EU:s största ekonomier

Sammantaget ger det ett kompositindex som faller till 50,5 från 51,9. Snittprognosen bland analytiker låg på 51,0.

I Tyskland föll kompositindex till 51,9 från 53,2 månaden före. Snittprognosen bland analytiker låg på 52,2. I Frankrike sjönk samma index till 48,3 från 49,9. Analytiker hade räknat med en mindre nedgång till 49,3.

Ett indexvärde under 50 antyder minskad aktivitet i ekonomin.

Starkast bland jättarna

ANNONS

När Eurostat presenterade tillväxten i EU för 2025 var föga förvånande Tyskland i botten, tillsammans med Finland.

Fyra ekonomier i EU sticker ut som markant större än de övriga. Det är Tyskland, Italien, Frankrike och Spanien. Av dessa är svenskarnas resefavorit Spanien i topp, med en årlig tillväxt på 2,8 procent.

Men våra golf- och charterresor är inte den enda orsaken. Det är snarare landets höga invandring som driver upp tillväxten, enligt Euronews.