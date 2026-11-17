Imperial Brands har tjänat stora pengar på sin cigarettsförsäljning genom åren. Men när många konsumenter väljer andra produkter behöver jätten anpassa sig – och spara.
Tobaksjätten kapar 4 600 jobb – brottas med förbud och högre skatter
Den brittiska tobaksjätten Imperial Brands planerar att minska personalstyrkan med upp till 4 600 tjänster fram till 2030.
Det motsvarar omkring 16–18 procent av företagets anställda och är en del av ett omfattande besparingsprogram.
Beskedet lämnades på tisdagen i samband med bolagets redovisning av helårsresultatet.
Har försökt stärka lönsamheten
Av nedskärningarna har 2 100 tjänster redan varit föremål för åtgärder under räkenskapsåret 2026, som avslutades i september.
Ytterligare 2 100–2 500 tjänster väntas försvinna fram till slutet av 2030, rapporterar Reuters.
Imperial Brands hade omkring 25 800 anställda vid utgången av 2025. Om samtliga planerade nedskärningar genomförs innebär det att närmare en femtedel av personalstyrkan försvinner.
Bolaget, som bland annat tillverkar cigarettmärket Winston, har under flera år arbetat med kostnadsbesparingar och prishöjningar för att stärka lönsamheten.
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Vill erbjuda nya alternativ
Samtidigt försöker koncernen ställa om verksamheten genom att satsa på alternativ till traditionella cigaretter, däribland elektroniska cigaretter och andra nikotinprodukter.
Neddragningarna är en del av ett bredare omställningsprogram som enligt bolaget ska göra organisationen mer datadriven, förbättra innovationstakten och anpassa verksamheten till förändrade konsumentbehov.
Bland de berörda verksamheterna finns sedan tidigare aviserade fabriksnedläggningar i Tyskland och Taiwan, skriver Sky News.
Imperial Brands räknar med att programmet ska ge årliga kostnadsbesparingar på 320 miljoner pund till 2030. Målet bedöms fortfarande vara inom räckhåll.
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Skatten höjs i Tyskland
För räkenskapsåret 2026 redovisade bolaget ett justerat rörelseresultat på 4,13 miljarder pund, i linje med analytikernas förväntningar.
Även prognosen för räkenskapsåret 2027 ligger i linje med koncernens medelfristiga finansiella mål.
Samtidigt möter bolaget flera utmaningar. Cigarettrökningen minskar på många marknader, konkurrensen är hård och kostnaderna stiger.
I Tyskland, som är Imperial Brands näst största marknad, väntar dessutom kraftiga skattehöjningar på cigaretter.
Kriget i Ukraina och konflikten i Mellanöstern påverkar också verksamheten. En attack mot bolagets anläggningar i Ukraina väntas få en kortsiktig effekt under första halvåret av det innevarande räkenskapsåret.
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