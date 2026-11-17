Den brittiska tobaksjätten Imperial Brands planerar att minska personalstyrkan med upp till 4 600 tjänster fram till 2030.

Det motsvarar omkring 16–18 procent av företagets anställda och är en del av ett omfattande besparingsprogram.

Beskedet lämnades på tisdagen i samband med bolagets redovisning av helårsresultatet.

Har försökt stärka lönsamheten

Av nedskärningarna har 2 100 tjänster redan varit föremål för åtgärder under räkenskapsåret 2026, som avslutades i september.

Ytterligare 2 100–2 500 tjänster väntas försvinna fram till slutet av 2030, rapporterar Reuters.

Imperial Brands hade omkring 25 800 anställda vid utgången av 2025. Om samtliga planerade nedskärningar genomförs innebär det att närmare en femtedel av personalstyrkan försvinner.

Bolaget, som bland annat tillverkar cigarettmärket Winston, har under flera år arbetat med kostnadsbesparingar och prishöjningar för att stärka lönsamheten.

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