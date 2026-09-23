Tittarkriget – Netflix-aktien tappar när Youtube vinner mark

Netflix-aktien har fallit kraftigt under september och investerare oroar sig för streamingbolagets framtida tillväxt.

Enligt en analys från HSBC är en växande konkurrens från Googles Youtube en viktig förklaring.

Netflix-aktien har sjunkit omkring 11 procent under september.

Tar andelar av Netflix

Sedan årsskiftet är nedgången omkring 23 procent, samtidigt som S&P 500-index har stigit cirka 13 procent, skriver Yahoo Finance.

HSBC pekar på att Youtube har stärkt sin ställning som underhållningsplattform i amerikanska hushåll.

I juli stod Youtube för 14,2 procent av den totala tv-tiden i USA, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med samma månad året före.

Samtidigt minskade Netflix andel av den amerikanska tv-tiden till 7,8 procent, vilket var en nedgång med en procentenhet på ett år och den lägsta nivån på flera år.

ANNONS

Youtube satsar allt mer på att konkurrera med traditionella streamingtjänster.

Läs mer: Här höjer Netflix priserna – dags igen även i Sverige? Dagens PS