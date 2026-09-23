Youtube har trappat upp sin satsning på både kortare och längre videor. Det får Netflix lida för, och det märks på aktien.
Tittarkriget – Netflix-aktien tappar när Youtube vinner mark
Netflix-aktien har fallit kraftigt under september och investerare oroar sig för streamingbolagets framtida tillväxt.
Enligt en analys från HSBC är en växande konkurrens från Googles Youtube en viktig förklaring.
Netflix-aktien har sjunkit omkring 11 procent under september.
Tar andelar av Netflix
Sedan årsskiftet är nedgången omkring 23 procent, samtidigt som S&P 500-index har stigit cirka 13 procent, skriver Yahoo Finance.
HSBC pekar på att Youtube har stärkt sin ställning som underhållningsplattform i amerikanska hushåll.
I juli stod Youtube för 14,2 procent av den totala tv-tiden i USA, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med samma månad året före.
Samtidigt minskade Netflix andel av den amerikanska tv-tiden till 7,8 procent, vilket var en nedgång med en procentenhet på ett år och den lägsta nivån på flera år.
Youtube satsar allt mer på att konkurrera med traditionella streamingtjänster.
Läs mer: Här höjer Netflix priserna – dags igen även i Sverige? Dagens PS
Lanserat ny funktion
Plattformen försöker knyta till sig populära innehållsskapare genom bland annat direkt finansiering, högre ersättningar och marknadsföring i utbyte mot exklusivt innehåll.
Under sommaren lanserade Youtube dessutom funktionen Shows, som ger användarna möjlighet att ta del av innehåll i ett mer traditionellt serieformat.
Det innebär att gränsen mellan videoplattformar och strömmade tv-tjänster blir allt mindre tydlig.
Utvecklingen sker samtidigt som Netflix möter utmaningar kring sitt eget innehåll. Bolagets andra kvartalsrapport bidrog inte till att minska oron på Wall Street.
Försäljningen blev lägre än väntat och prognosen för det tredje kvartalet var försiktig.
Även tittandet utvecklas svagt. Under årets första sex månader ökade antalet visade timmar på Netflix med endast två procent.
Läs mer: Streamingfesten är över – svenskarna börjar få nog. Dagens PS
Lär behöva investera mer
Netflix påverkas dessutom av en växande trötthet på streamingtjänster bland amerikanska konsumenter.
Hushållens månatliga utgifter på abonnemangstjänster för video uppgick till omkring 70 dollar under 2025, vilket var en ökning med 22 procent från året före.
Konkurrensen från Youtube kan samtidigt tvinga Netflix att öka sina investeringar i innehåll för att behålla tittarnas intresse.
HSBC bedömer att stigande värden på etablerade innehållsskapare kan göra det dyrare för Netflix att bygga upp ett bibliotek som kan konkurrera med Youtube.
Läs mer: Obama varnar för AI:s jobbslakt: ”Vill göra sig av med medarbetare”. Realtid