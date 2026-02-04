Rapporterna rullar in – men börsen saknar bredd

Den svenska rapportperioden är i gång, men än så länge har den inte bjudit på några större överraskningar på börsen.
Det konstaterar Nicklas Andersson, välkänd sparprofil och sparekonom på nätmäklaren Montrose, när han summerar de första veckorna.
”Känslan är att det harvar på. Det är varken jubel eller katastrof”, säger han.
Inför året fanns förhoppningar om att verkstadssektorn skulle ta över stafettpinnen från bankerna, som stod för ett massivt rally under 2025. I fjol steg storbankerna i snitt runt 50 procent, med Handelsbankens B-aktie upp över 70 procent.
”Nu behöver bankerna lämna över. Verkstad har inte levererat några dunderrapporter, men det är heller inte grus i maskineriet”, säger Andersson.
Samtidigt pekar han på en viktig diskrepans på börsen. Indexutvecklingen ger en bild av styrka, men under ytan är bilden mer splittrad.
”OMXS30 med återinvesterade utdelningar var upp nästan 20 procent i fjol. Snittaktien på hela Stockholmsbörsen var bara upp runt 7 procent – och varannan aktie föll”, säger han.
Det gör frågan om bredd allt mer central, både i Sverige och internationellt. I USA har uppgången varit starkt koncentrerad till ett fåtal AI-bolag, och samma mönster syns även på hemmaplan.
När Andersson tittar på Montroses sparare ser han ett annat beteende än hos indexinvesterare. Spararna är mer opportunistiska, letar strukturella trender och bottenfiskar i bortglömda aktier.
”I januari var Snap en av de mest köpta aktierna. Den har tappat kraftigt sedan toppen 2021, men är fortfarande stark bland Gen Z”, säger han.
Bland andra exempel nämner han satellitbolag, AI-relaterad minnesteknik och ett tyskt storköksbolag som få privatsparare hört talas om, men som är mycket lönsamt.
Avslutningsvis ger han ett råd till den som ännu inte kommit i gång med sitt sparande.
”Börja. Alla gör misstag. Det viktiga är att komma i gång, lära sig och fortsätta vara disciplinerad. Tid och avkastning gör underverk”, säger Andersson.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
