Rapporterna rullar in – men börsen saknar bredd

Det konstaterar Nicklas Andersson, välkänd sparprofil och sparekonom på nätmäklaren Montrose, när han summerar de första veckorna.

”Känslan är att det harvar på. Det är varken jubel eller katastrof”, säger han.

”Inte gjort dunderrapporter”

Inför året fanns förhoppningar om att verkstadssektorn skulle ta över stafettpinnen från bankerna, som stod för ett massivt rally under 2025. I fjol steg storbankerna i snitt runt 50 procent, med Handelsbankens B-aktie upp över 70 procent.

”Nu behöver bankerna lämna över. Verkstad har inte levererat några dunderrapporter, men det är heller inte grus i maskineriet”, säger Andersson.

Samtidigt pekar han på en viktig diskrepans på börsen. Indexutvecklingen ger en bild av styrka, men under ytan är bilden mer splittrad.

”OMXS30 med återinvesterade utdelningar var upp nästan 20 procent i fjol. Snittaktien på hela Stockholmsbörsen var bara upp runt 7 procent – och varannan aktie föll”, säger han.

Det gör frågan om bredd allt mer central, både i Sverige och internationellt. I USA har uppgången varit starkt koncentrerad till ett fåtal AI-bolag, och samma mönster syns även på hemmaplan.