Tesla och LG bygger batterifabrik för miljarder – vill bryta beroendet av Kina

Den amerikanska regeringen bekräftade på måndagen att Tesla och sydkoreanska LG Energy Solution har tecknat ett avtal om att bygga en batterifabrik i Lansing, Michigan, till en kostnad av 4,3 miljarder dollar.

Produktionen väntas starta 2027, enligt ett uttalande från det amerikanska inrikesdepartementet, rapporterar Reuters.

Fabriken ska ha en årlig kapacitet på 50 GWh och tillverka litiumjärnfosfatbatterier (LFP) i prismatiskt format, enligt Oilprice.com.

Ska skapa robust inhemsk försörjningskedja

Batterierna ska driva Teslas Megapack 3-energilagringssystem som produceras i Houston, Texas.

”Amerikansktillverkade celler kommer att driva Teslas Megapack 3-energilagringssystem som produceras i Houston, vilket skapar en robust inhemsk batteriförsörjningskedja”, sade inrikesdepartementet i sitt uttalande.

Avtalet offentliggjordes i samband med den indo-pacifiska energisäkerhetskonferensen som lyftes fram av Trumpadministrationen.

Redan i juli förra året avslöjade Bloomberg att affären var under förhandling, och LG Energy Solution bekräftade då att bolaget tecknat ett kontrakt värt 4,3 miljarder dollar för leverans av LFP-batterier över tre år. Utan att namnge kunden eller specificera användningsområdet-