Tesla och LG Energy Solution ska bygga en batterifabrik i Michigan för 4,3 miljarder dollar. Fabriken ska förse Teslas energilagringssystem med amerikansktillverkade litiumjärnfosfatbatterier.
Tesla och LG bygger batterifabrik för miljarder – vill bryta beroendet av Kina
Den amerikanska regeringen bekräftade på måndagen att Tesla och sydkoreanska LG Energy Solution har tecknat ett avtal om att bygga en batterifabrik i Lansing, Michigan, till en kostnad av 4,3 miljarder dollar.
Produktionen väntas starta 2027, enligt ett uttalande från det amerikanska inrikesdepartementet, rapporterar Reuters.
Fabriken ska ha en årlig kapacitet på 50 GWh och tillverka litiumjärnfosfatbatterier (LFP) i prismatiskt format, enligt Oilprice.com.
Ska skapa robust inhemsk försörjningskedja
Batterierna ska driva Teslas Megapack 3-energilagringssystem som produceras i Houston, Texas.
”Amerikansktillverkade celler kommer att driva Teslas Megapack 3-energilagringssystem som produceras i Houston, vilket skapar en robust inhemsk batteriförsörjningskedja”, sade inrikesdepartementet i sitt uttalande.
Avtalet offentliggjordes i samband med den indo-pacifiska energisäkerhetskonferensen som lyftes fram av Trumpadministrationen.
Redan i juli förra året avslöjade Bloomberg att affären var under förhandling, och LG Energy Solution bekräftade då att bolaget tecknat ett kontrakt värt 4,3 miljarder dollar för leverans av LFP-batterier över tre år. Utan att namnge kunden eller specificera användningsområdet-
Minskat beroende av Kina
Affären är strategiskt viktig för Tesla, som genom avtalet säkrar en amerikansk leveranskälla för sin snabbväxande energilagringsverksamhet.
Litiumjärnfosfattekniken domineras i dag av kinesiska tillverkare, och LG Energy Solution är en av få icke-kinesiska aktörer som behärskar tekniken.
Enligt bedmöare speglar avtalet en bredare branschrörelse mot inhemsk tillverkning i USA, i takt med att handelsspänningarna mellan Washington och Peking ökar.
En analytiker på Samsung Securities bedömer att LG Energy Solution har en ”first mover advantage” på den amerikanska LFP-marknaden. Vilket ger bolaget en stark position när kunder söker lokalt producerade batterier utanför Kina, rapporterar Invezz.
Analysföretaget Solar Media Market Research menar att Tesla kan ”gardera sina insatser” genom att säkra extern leverans, vilket ger elbilstillverkaren flexibilitet om efterfrågan skiftar mellan elfordon och energilagring.
Tufft klimat för elbilar
Affären tillkännages i en period av motvind för den amerikanska elbilsmarknaden.
Utfasningen av elbilssubventioner i USA har lett till en kraftig nedgång i försäljningen, i januari föll nyregistreringarna av elbilar med 41 procent jämfört med samma månad föregående år.
Elbilarnas marknadsandel sjönk från 8,3 till 5,1 procent, enligt InsideEVs. Batterifabriken i Michigan var ursprungligen planerad att producera elbilsbatterier men har omdirigrats mot energilagring.
Leveransavtalet löper från augusti 2027 till juli 2030, med möjlighet till förlängning i ytterligare sju år och volymökningar om parterna kommer överens.