Tyska Uniper höll på att gå under i spåren av Ukraina-kriget. Men regeringen klev in, och nu säljer man vidare bolaget.
Energijätten räddades av Tyskland – nu säljs bolaget
För fyra år sedan räddades energibolaget Uniper undan kollaps i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.
Tyska staten inleder nu privatiseringen av jätten.
Regeringen planerar att minska sitt ägande från dagens 99 procent till 25 procent plus en aktie.
Importerade mycket rysk gas
Planerna offentliggjordes i ett rättsligt meddelande under tisdagen. Enligt den tyska regeringen är det ännu inte beslutat hur försäljningen ska genomföras eller när den ska ske.
Alternativen omfattar både en börsnotering och en privat försäljning, skriver Financial Times.
Uniper var före energikrisen Europas största importör av rysk gas och blev ett av de mest utsatta företagen när Ryssland drastiskt minskade leveranserna till Europa efter invasionen av Ukraina 2022.
För att undvika ett sammanbrott gick den tyska staten in med ett räddningspaket på totalt omkring 20 miljarder euro, varav 13,5 miljarder utgjordes av kapitaltillskott och upp till 6 miljarder i lån.
Får inte äga mer
Nationaliseringen blev samtidigt en symbol för Tysklands omfattande beroende av rysk energi. Före kriget kom mer än hälften av landets gasimport från Ryssland.
Som en del av den akuta energikrisen tog Berlin även kontroll över Gazprom Germania, som senare bytte namn till Sefe, samt över delar av Rosnefts verksamhet i Tyskland.
Staten säkrade därmed kontrollen över viktig energiinfrastruktur, inklusive stora gaslager och raffinaderier.
Enligt EU:s statsstödsregler måste Tyskland minska sitt ägande i både Uniper och Sefe till högst 25 procent plus en aktie före utgången av 2028.
Försöker diversifiera energikällorna
Sedan räddningsaktionen har Uniper arbetat med att minska sitt beroende av rysk energi och diversifiera sina leveranser. Bolaget har i stället ökat inköpen av bland annat flytande naturgas från andra marknader.
Unipers vd Michael Lewis uppgav i samband med beskedet att bolaget nu står stabilare både finansiellt och strategiskt.
Företaget räknar åter med att kunna lämna utdelning till aktieägarna och samtidigt investera i tillväxt och energiomställning.
Tysk ekonomi har pressats hårt av de stigande energikostnaderna efter krigsutbrottet.
Tog bort kärnkraften
Landet hade under många år byggt upp ett starkt beroende av billig rysk energi, samtidigt som kärnkraften avvecklades.
Förbundskansler Friedrich Merz regering har försökt mildra effekterna genom subventioner och skattesänkningar.
Samtidigt har nya geopolitiska spänningar och störningar i globala energiflöden bidragit till fortsatt höga energipriser i Europa.
