Energijätten räddades av Tyskland – nu säljs bolaget

För fyra år sedan räddades energibolaget Uniper undan kollaps i samband med Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

Tyska staten inleder nu privatiseringen av jätten.

Regeringen planerar att minska sitt ägande från dagens 99 procent till 25 procent plus en aktie.

Importerade mycket rysk gas

Planerna offentliggjordes i ett rättsligt meddelande under tisdagen. Enligt den tyska regeringen är det ännu inte beslutat hur försäljningen ska genomföras eller när den ska ske.

Alternativen omfattar både en börsnotering och en privat försäljning, skriver Financial Times.

Uniper var före energikrisen Europas största importör av rysk gas och blev ett av de mest utsatta företagen när Ryssland drastiskt minskade leveranserna till Europa efter invasionen av Ukraina 2022.

För att undvika ett sammanbrott gick den tyska staten in med ett räddningspaket på totalt omkring 20 miljarder euro, varav 13,5 miljarder utgjordes av kapitaltillskott och upp till 6 miljarder i lån.