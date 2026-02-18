Elbilssatsning blev ett fiasko – tillverkarna tvingas tänka om

Det som var tänkt att bli bilindustrins snabba elektrifiering har istället lett till ett abrupt uppvaknande.

Under det senaste året har globala fordonstillverkare tvingats skriva ned tillgångar motsvarande minst 680 miljarder kronor.

Det sker efter att elbilssatsningar bromsats, skjutits upp eller lagts ned helt, skriver Dagens PS med hänvisning till Financial Times.

Stellantis har det tufft

Omsvängningen kommer i spåren av förändrad klimatpolitik i USA, där statliga stöd till elbilar har minskats och utsläppsregler lättats.

Tillverkare som tidigt styrde om produktion och investeringar från förbränningsmotorer till eldrift hör nu till de hårdast drabbade när efterfrågan inte vuxit i den takt som förutspåtts.

Bland de största nedskrivningarna finns den hos Stellantis, som belastat sina räkenskaper med omkring 270 miljarder kronor efter att flera helelektriska modeller stoppats.