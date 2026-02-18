Övergången från bensin- och dieseldrivna bilar till elbilar tar längre tid än bilbranschen trott. Det har varit en dyr affär för tillverkarna.
Elbilssatsning blev ett fiasko – tillverkarna tvingas tänka om
Det som var tänkt att bli bilindustrins snabba elektrifiering har istället lett till ett abrupt uppvaknande.
Under det senaste året har globala fordonstillverkare tvingats skriva ned tillgångar motsvarande minst 680 miljarder kronor.
Det sker efter att elbilssatsningar bromsats, skjutits upp eller lagts ned helt, skriver Dagens PS med hänvisning till Financial Times.
Stellantis har det tufft
Omsvängningen kommer i spåren av förändrad klimatpolitik i USA, där statliga stöd till elbilar har minskats och utsläppsregler lättats.
Tillverkare som tidigt styrde om produktion och investeringar från förbränningsmotorer till eldrift hör nu till de hårdast drabbade när efterfrågan inte vuxit i den takt som förutspåtts.
Bland de största nedskrivningarna finns den hos Stellantis, som belastat sina räkenskaper med omkring 270 miljarder kronor efter att flera helelektriska modeller stoppats.
Bensin och diesel gör comeback
Samtidigt återlanseras större bensinmotorer i USA och vissa dieselalternativ gör comeback i Europa. Beskedet bidrog till ett kraftigt börsfall och minskat marknadsvärde.
Även Ford Motor Company har gjort betydande nedskrivningar, efter att planerna på en eldriven version av pickupen F-150 lagts på is.
Volkswagen AG, Volvo Cars och Polestar hör också till bolagen som tvingats justera sina elbilsstrategier.
Tesla har hård konkurrens
Prognoser pekar nu på att elbilar kan komma att stå för omkring fem procent av nybilsförsäljningen i USA de närmaste åren, ungefär hälften av dagens nivå.
Det markerar en tydlig kontrast mot tidigare mål om snabb och genomgripande elektrifiering.
Utvecklingen påverkar även Tesla, som möter hårdnande konkurrens från kinesiska tillverkare och svagare försäljning i Europa.
Räknar med miljardförluster
Produktionen av vissa premiummodeller uppges avslutas samtidigt som bolaget tappar marknadsandelar.
I Japan räknar Honda Motor Co. med miljardförluster kopplade till elbilssatsningar, och General Motors har skrivit ned betydande belopp i sin elbilsverksamhet.
Trots bakslagen överger få tillverkare elbilar som långsiktigt mål. I stället går branschen in i en mer splittrad fas där bensin, hybrid och el utvecklas parallellt.
När USA och Kina rör sig i olika regulatoriska riktningar ökar komplexiteten och kostnaderna. Flexibilitet och anpassningsförmåga ser därmed ut att bli viktigare än tidigare offensiva framtidslöften.
