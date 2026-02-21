Teslas bakslag – måste betala två miljarder efter olycka

2019 inträffade en tragisk bilolycka i Key Largo, Florida när en Tesla med funktionen Autopilot påslagen krockade med en annan bil.

Det kostade en 22-åring livet samt skadade hennes pojkvän allvarligt.

En jury dömde sedermera Tesla till att betala 243 miljoner dollar, nästan 2,2 miljarder kronor, i skadestånd.

Körde in i parkerad bil

Tesla överklagade domen, men nu har en federal domare i Miami avvisat företaget, skriver CNBC.

Fallet involverade en Tesla Model S med Enhanced Autopilot.

Föraren tappade sin telefon och försökte plocka upp den medan bilen accelererade genom en korsning, träffade ett parkerat fordon och dess ägare som dog i olyckan.

Juryn fastslog att Tesla var delvis ansvarigt för olyckan på grund av Autopilots begränsningar och företagets felaktiga marknadsföring.

ANNONS

Ytterligare en motgång

Tesla försökte minska skadeståndet och få ett nytt rättegångsbeslut, men domare slog fast att bevisen stödjer jurybeslutet och att inget rättsligt fel förekommit.

Domen markerar ytterligare motgångar för Elon Musks bolag, som kämpar för att komma ikapp konkurrenter som Waymo och Apollo Go i robotaxi-marknaden i USA och Kina.