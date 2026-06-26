Svenskarna vågar inte tro på ekonomin

Den samlade barometerindikatorn för svensk ekonomi steg något i juni och ligger fortsatt på ett normalläge.

”Uppgången förklaras nästan helt av ett förbättrat stämningsläge i tillverkningsindustrin, där konfidensindikatorn nu är på den högsta nivån sedan december 2022”, skriver KI i ett pressmeddelande.

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Dyster syn på ekonomin

Däremot ser hushållen fortsatt lite dystrare på ekonomin än vanligt.

”Hushållens konfidensindikator ökade något men pekar fortsatt på ett svagare stämningsläge än normalt”, skriver institutet.