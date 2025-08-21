Svenska spelbolaget går tillbaka till rötterna – utmärkt köpläge

Svenska spelbolaget Paradox Interactive (börskurs Paradox) har haft motgångar de senaste åren. Bolaget har testat nya koncept, köpt upp spelstudios och prövat saker utanför sin kärnkompetens.

Det har inte fallit helt väl ut med dyra förseningar, nedlagda projekt och spel som helt enkelt inte uppskattats av kunderna. Det har också märkts i bolagets börsvärde.

Men det kan vara på väg att vända för Paradox nu.

Inte minst efter att det bolaget under onsdagen meddelade lanseringsdatum för de båda spelen Bloodlines 2 och Europa Universalis 5. Det första en mycket försenad uppföljare på ett spel som släpptes för 21 år sedan och det andra det en ny del i serien för flaggskepp som Paradox en gång i tiden blev kända för.

Rabatt på aktien

Enligt Danske Banks analytiker Jacob Edler är det mycket som talar för Paradox just nu.

”Vi har haft behåll på den här aktien, men tog upp den till köp efter Q2-rapporten i början av månaden, och menar att riskeventet som vi såg i Q2 är bakom oss och vi tycker att värderingen är attraktiv mot historik, aktien handlas just nu till 25 procents rabatt mot ev/ebit-historiken”, säger han i en intervju med EFN.

Återgång till rötterna kan ge framgång för Paradox

Jacob Edler säger att det är positivt att Paradox nu verkar satsa på sin kärnverksamhet snarare än att expandera in i nya genrer eller spelstudios.

”Majoriteten av bolagets intäkter består av fem kärnspel, eller sju beroende på hur man definierar. Till skillnad från vissa konkurrenter som måste släppa nya titlar hela tiden, fortsätter Paradox att växa genom expansioner och prishöjningar på befintliga spel”, säger han.

Den här modellen har också gjort att Paradox har kunnat behålla höga marginaler. Det plus en stark nettokassa på omkring en miljard kronor gör det möjligt för bolaget att kunna vara selektiva i sina förvärv. Det finns också möjlighet att göra utdelning till aktieägarna för att stärka det finansiella handlingsutrymmet.