Storbanken väljer bort robotarna – nu kan småsparare få kapitalförvaltning

Kapitalförvaltning har traditionellt förknippats med förmögna bankkunder. Men hos Deutsche Bank kan även småsparare nu få ta del av tjänsten.
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Deutsche Bank lanserar en ny digital tjänst för kapitalförvaltning med en minsta insättning på 500 euro.
Satsningen kommer drygt ett år efter att banken stoppade intaget av nya kunder till sin tidigare automatiserade spartjänst Robin.
Den nya tjänsten skiljer sig från traditionella så kallade robotrådgivare, där algoritmer används för att bestämma hur kundernas pengar ska investeras.
Finns olika strategier
I stället fattas de centrala besluten av Deutsche Banks egna investeringsexperter och portföljförvaltare, som utgår från bankens bedömningar av finansmarknaderna, skriver Handelsblatt.
Enligt Raffael Gasser, ansvarig för bankens förmögenhetsförvaltning, kommer erfarna portföljförvaltare även fortsättningsvis att fatta de viktigaste besluten om hur investeringarna ska fördelas.
Kunderna kan välja mellan fem olika investeringsstrategier. Det ska göra det möjligt att få professionell kapitalförvaltning utan att behöva anlita en personlig rådgivare eller investera stora belopp.
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Kan nå ut till fler
Regelbundna insättningar kan göras från så lite som en euro i månaden.
Enligt Dominik Hennen, ansvarig för Deutsche Banks verksamhet mot privatkunder i Tyskland, innebär tjänsten att professionellt sparande blir tillgängligt för betydligt fler människor.
Banken har sedan tidigare erfarenhet av att hjälpa förmögna kunder med investeringar i aktier och andra värdepapper.
Individuell rådgivning är dock ofta kostsam och lönar sig för bankerna framför allt när kunderna har stora tillgångar.
Den digitala kapitalförvaltningen erbjuder en mindre individanpassad lösning, men ger kunderna möjlighet att välja mellan olika strategier beroende på sina behov och sin syn på investeringar, framhåller banken.
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