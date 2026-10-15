Storbanken väljer bort robotarna – nu kan småsparare få kapitalförvaltning

Deutsche Bank lanserar en ny digital tjänst för kapitalförvaltning med en minsta insättning på 500 euro.

Satsningen kommer drygt ett år efter att banken stoppade intaget av nya kunder till sin tidigare automatiserade spartjänst Robin.

Den nya tjänsten skiljer sig från traditionella så kallade robotrådgivare, där algoritmer används för att bestämma hur kundernas pengar ska investeras.

Finns olika strategier

I stället fattas de centrala besluten av Deutsche Banks egna investeringsexperter och portföljförvaltare, som utgår från bankens bedömningar av finansmarknaderna, skriver Handelsblatt.

Enligt Raffael Gasser, ansvarig för bankens förmögenhetsförvaltning, kommer erfarna portföljförvaltare även fortsättningsvis att fatta de viktigaste besluten om hur investeringarna ska fördelas.

Kunderna kan välja mellan fem olika investeringsstrategier. Det ska göra det möjligt att få professionell kapitalförvaltning utan att behöva anlita en personlig rådgivare eller investera stora belopp.

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