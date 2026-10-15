Experter tror på ny rekordnivå för guldpriset – inom två år

Guldpriset kan nå nya rekordnivåer inom de kommande två åren, enligt flera investerare.

Prognoserna kommer samtidigt som centralbankernas guldköp i september nådde sin högsta månadsnivå på nästan två år.

Centralbanker köpte preliminärt omkring 63 ton guld under september, enligt uppgifter från World Gold Council.

Tror på högre priser

Det är den högsta månadsnoteringen sedan november 2024, skriver Financial Times.

Guldpriset föll samtidigt med två procent till omkring 4 075 dollar per troy ounce på onsdagen, efter förväntningar om att den amerikanska centralbanken Federal Reserve kan höja räntan igen.

Trots nedgången bedömer flera kapitalförvaltare att priset kommer att återhämta sig och stiga till nya rekord.

Charlotte Yonge, fondförvaltare på Troy Asset Management, räknar med att guldet når en ny rekordnivå inom 12 till 18 månader.

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Hon pekar på växande statsskulder, framför allt i USA, och risken för att centralbanker kommer att öka penningmängden vid nästa lågkonjunktur.

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