Centralbanker världen över köper guld i stora mängder. Analytiker tror nu att guldpriset kommer att nå nya höjder inom 24 månader.
Experter tror på ny rekordnivå för guldpriset – inom två år
Guldpriset kan nå nya rekordnivåer inom de kommande två åren, enligt flera investerare.
Prognoserna kommer samtidigt som centralbankernas guldköp i september nådde sin högsta månadsnivå på nästan två år.
Centralbanker köpte preliminärt omkring 63 ton guld under september, enligt uppgifter från World Gold Council.
Tror på högre priser
Det är den högsta månadsnoteringen sedan november 2024, skriver Financial Times.
Guldpriset föll samtidigt med två procent till omkring 4 075 dollar per troy ounce på onsdagen, efter förväntningar om att den amerikanska centralbanken Federal Reserve kan höja räntan igen.
Trots nedgången bedömer flera kapitalförvaltare att priset kommer att återhämta sig och stiga till nya rekord.
Charlotte Yonge, fondförvaltare på Troy Asset Management, räknar med att guldet når en ny rekordnivå inom 12 till 18 månader.
Hon pekar på växande statsskulder, framför allt i USA, och risken för att centralbanker kommer att öka penningmängden vid nästa lågkonjunktur.
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”Använder dollarn som vapen”
Guldets begränsade tillgång skiljer metallen från traditionella valutor och gör den attraktiv som skydd mot ekonomisk osäkerhet och försämrade offentliga finanser.
Även Paul Carne, investeringschef för Europa, Mellanöstern och Afrika på Aon Investments, räknar med nya rekord inom två år.
Han framhåller att USA:s användning av dollarn som ett politiskt och ekonomiskt maktmedel kan få fler länder att söka alternativ till den amerikanska valutan.
”När använder dollarn som vapen … bli inte förvånade när folk slutar använda den”, säger han och pekade på guld som ett alternativ.
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Varnar för större kris
Peter Marrone, vd för gruvbolaget Allied Gold, varnar samtidigt för att världsekonomin kan stå inför en större finansiell kris.
Enligt honom ökar familjekontor sina investeringar i guld och minskar exponeringen mot statsobligationer när osäkerheten tilltar.
Vissa länder har dock sålt guld under året för att frigöra kapital efter att kriget mellan USA, Israel och Iran bröt ut.
Flera investerare räknar med att centralbankernas köp fortsätter att öka när fler tillväxtekonomier söker alternativ till dollarn.
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