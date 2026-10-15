Blackstone går all in på AI: "Vi är i samma läge som när elektriciteten kom"

Blackstone trappar upp sina investeringar i artificiell intelligens.

Världens största förvaltare av alternativa investeringar har byggt upp en portfölj inom datacenter värd 200 miljarder dollar och satsar samtidigt på halvledare, energiproduktion och AI-tjänster.

Satsningen leds av Jon Gray, som länge har setts som efterträdaren till vd:n Stephen A. Schwarzman.

”Intressanta tider”

Gray ser tekniken som en omvälvning jämförbar med industrialiseringen under 1800-talet och beskriver AI-investeringarna som det enskilt viktigaste projektet inom Blackstone.

”Som investerare är det här intressanta tider, eftersom det pågår en enorm omvandling”, säger Jon Gray i en intervju med Bloomberg.

”På 1880-talet levde man i en värld av trä, hästar och stearinljus. Bara några årtionden senare befann man sig i en värld av stål, järnvägar och elektricitet”, säge rhan.

Bolagets engagemang sträcker sig över hela värdekedjan. Blackstone investerar i datacenter, finansierar avancerade chip från bland andra Nvidia och Broadcom och bygger tillsammans med Google upp molnverksamheten Crux AI.

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