Vissa investerare har dragit öronen åt sig på grund av höga kostnader under AI-boomen. Men giganten Blackstone väljer att köra full fart framåt.
Blackstone går all in på AI: "Vi är i samma läge som när elektriciteten kom"
Blackstone trappar upp sina investeringar i artificiell intelligens.
Världens största förvaltare av alternativa investeringar har byggt upp en portfölj inom datacenter värd 200 miljarder dollar och satsar samtidigt på halvledare, energiproduktion och AI-tjänster.
Satsningen leds av Jon Gray, som länge har setts som efterträdaren till vd:n Stephen A. Schwarzman.
”Intressanta tider”
Gray ser tekniken som en omvälvning jämförbar med industrialiseringen under 1800-talet och beskriver AI-investeringarna som det enskilt viktigaste projektet inom Blackstone.
”Som investerare är det här intressanta tider, eftersom det pågår en enorm omvandling”, säger Jon Gray i en intervju med Bloomberg.
”På 1880-talet levde man i en värld av trä, hästar och stearinljus. Bara några årtionden senare befann man sig i en värld av stål, järnvägar och elektricitet”, säge rhan.
Bolagets engagemang sträcker sig över hela värdekedjan. Blackstone investerar i datacenter, finansierar avancerade chip från bland andra Nvidia och Broadcom och bygger tillsammans med Google upp molnverksamheten Crux AI.
Läs mer: Blackstones nya 30-miljardersjätte får Stockholm som bas – han ska bygga den. Realtid
Har gjort stora investeringar
Bolaget har även investerat i AI-giganterna OpenAI och Anthropic.
Datacenterverksamheten har vuxit snabbt sedan Blackstone köpte QTS Realty Trust för 10 miljarder dollar 2021.
När ChatGPT lanserades året därpå ökade efterfrågan på datorkraft så kraftigt att bolagets planerade markreserv för framtida anläggningar tog slut på bara 18 månader.
I juli uppgick Blackstones investeringar i datacenter till 200 miljarder dollar, inklusive skulder och projekt under uppförande. I juni 2024 låg motsvarande siffra på 55 miljarder dollar.
Blackstone satsar också på energiproduktion, batterilagring och kylsystem för att möta datacentrens växande behov.
Enligt BloombergNEF kan datacenter stå för omkring 20 procent av USA:s elförbrukning 2035, jämfört med 5,9 procent i dag.
Läs mer: När riskkapitalet vacklar – Blackstone, Apollo och KKR väljer varsin väg. Realtid
Finns även risker
Men expansionen innebär betydande risker. Om efterfrågan på AI-tjänster blir lägre än väntat kan kunder säga upp eller avstå från att förnya hyresavtal.
Samtidigt finns en risk att teknikutvecklingen gör dagens anläggningar mindre värdefulla än investerarna räknat med.
Motståndet mot datacenter växer dessutom i USA, där anläggningarna kritiseras för sin höga el- och vattenförbrukning, buller och miljöpåverkan.
Flera stora projekt har mött lokalt motstånd, och två bolag med koppling till Blackstone har nyligen skjutit upp planerade börsnoteringar i Asien.
Under tiden försöker Blackstone även använda AI för att effektivisera sina egna verksamheter.
Inför investeringsbeslut får ledningen numera även en analys från en AI-modell tränad på mer än 14 års interna investeringsunderlag. Modellen har dock ingen rösträtt.
Läs mer: Experter tror på ny rekordnivå för guldpriset – inom två år. Realtid