Laxodlare börjar mat lax med kyckling för att pressa kostnader

Europas största laxproducenter börjar använda biprodukter från kyckling i fiskfoder när priserna på traditionellt fiskmjöl stiger kraftigt.

Förändringen innebär att en länge kontroversiell metod nu får större spridning, trots oro för konsumenternas reaktioner.

Norska Lerøy Seafood Group, en av landets största laxodlare och leverantör till brittiska Tesco, har infört kycklingbaserat foder vid samtliga sina laxodlingar till havs.

Kostar mindre än hälften

Mowi, världens största laxproducent och leverantör till bland andra Sainsbury’s och Asda, planerar att göra detsamma vid anläggningar i Norge och Skottland, skriver Financial Times.

Även Grieg Seafood har börjat använda kycklingmjöl och kycklingolja, medan SalMar testar metoden.

Bakgrunden är stigande kostnader för fiskmjöl, som tillverkas av vildfångad fisk. Priset har nästan fördubblats på två år till följd av minskande fiskbestånd och ökad efterfrågan från Kina.

Kycklingbaserat foder kostar mindre än hälften så mycket per ton.

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