Kyckling som fiskmat. Det är vad den norska giganten Lerøy nu satsar på. Men hos konsumenterna finns det en stor skepsis, visar undersökningar.
Laxodlare börjar mat lax med kyckling för att pressa kostnader
Europas största laxproducenter börjar använda biprodukter från kyckling i fiskfoder när priserna på traditionellt fiskmjöl stiger kraftigt.
Förändringen innebär att en länge kontroversiell metod nu får större spridning, trots oro för konsumenternas reaktioner.
Norska Lerøy Seafood Group, en av landets största laxodlare och leverantör till brittiska Tesco, har infört kycklingbaserat foder vid samtliga sina laxodlingar till havs.
Kostar mindre än hälften
Mowi, världens största laxproducent och leverantör till bland andra Sainsbury’s och Asda, planerar att göra detsamma vid anläggningar i Norge och Skottland, skriver Financial Times.
Även Grieg Seafood har börjat använda kycklingmjöl och kycklingolja, medan SalMar testar metoden.
Bakgrunden är stigande kostnader för fiskmjöl, som tillverkas av vildfångad fisk. Priset har nästan fördubblats på två år till följd av minskande fiskbestånd och ökad efterfrågan från Kina.
Kycklingbaserat foder kostar mindre än hälften så mycket per ton.
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Används i andra delar av världen
Tillgången på alternativa proteinkällor har dessutom pressats av årets kraftiga El Niño, som har stört ansjovisfisket utanför Peru.
Landet står normalt för omkring en femtedel av världens produktion av fiskmjöl.
Kycklingbiprodukterna består av delar som inte anses lämpliga som människoföda, exempelvis ben, lever och hjärna. Fjädrar ingår däremot inte.
Metoden har länge använts i Chile och Kanada, men europeiska producenter har varit mer försiktiga.
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Finns ett motstånd bland konsumenter
Flera brittiska livsmedelskedjor har tidigare motsatt sig sådant foder. Tesco uppgav 2021 att företaget förbjöd kycklingbaserat mjöl och olja i fiskfoder, medan Waitrose 2024 sade nej till bearbetade animaliska proteiner, enligt Investing.com.
Tesco har inte kommenterat om företagets hållning har förändrats.
Enligt en studie från det norska forskningsinstitutet Nofima från 2026 ansåg konsumenter i Storbritannien och Frankrike att det var onaturligt och motbjudande att mata lax med kyckling.
Konsumenterna får dock inte alltid veta hur fisken har utfodrats. Butiker är inte skyldiga att redovisa ingredienserna i fiskfoder på förpackningen.
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