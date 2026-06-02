Det har rapporterats om dollarns tapp som reservtillgång. Det märks nu tydligt gentemot guldet, även om dollarn fortsätter att vara populär.
Skiftet: Guld går om dollar som världens reservtillgång
Guld har gått om amerikanska statsobligationer som världens största reservtillgång hos centralbanker, enligt en ny rapport från Europeiska centralbanken (ECB).
Utvecklingen drivs både av rekordstora guldköp från centralbanker och av den kraftiga prisuppgång som gjort att guldpriset nästan fördubblats på två år.
Vid utgången av 2025 utgjorde guld 27 procent av världens samlade centralbanksreserver, jämfört med 20 procent året innan.
Spelar en viktig roll
Samtidigt minskade andelen amerikanska statsobligationer från 25 till 22 procent.
Dollartillgångar som helhet dominerar dock fortfarande reservportföljerna och står för 42 procent av de globala reserverna, skriver Financial Times.
Reservtillgångar används av centralbanker för att stabilisera valutor, hantera internationella betalningar och säkra likviditet under finansiell oro.
Förändringen i sammansättningen speglar en bredare trend där flera länder söker alternativ till USA-dominerade tillgångar.
Minskat exponering mot dollarn
Utvecklingen har tagit fart sedan 2022, då USA och dess allierade frös ryska valutareserver efter invasionen av Ukraina.
Händelsen har fått många länder att se över sin exponering mot dollarn och västerländska finansiella system.
Centralbankerna äger nu sammanlagt mer än 36 000 ton guld, nära nivåerna under Bretton Woods-eran då guld utgjorde grunden för det internationella valutasystemet.
Då uppgick centralbankernas innehav till omkring 38 000 ton.
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Allt högre guldpris
Guldpriset har samtidigt stigit kraftigt och nådde i januari i år en rekordnivå på över 5 500 dollar per uns. Prisuppgången har bidragit till att öka metallens andel av de globala reserverna.
Kina, Polen, Turkiet och Indien hör till de största köparna av guld sedan 2022. Under 2025 blev dock stablecoinbolaget Tether den enskilt största köparen med inköp på över 100 ton.
De globala guldköpen från centralbanker uppgick till 850 ton under 2025, något lägre än de tre föregående åren då nettoköpen översteg 1 000 ton årligen.
ECB konstaterar samtidigt att eurons internationella betydelse fortsätter att stärkas. Utgivningen av internationella obligationer denominerade i euro ökade med 30 procent under förra året till nära 1 000 miljarder euro.
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