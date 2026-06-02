Skiftet: Guld går om dollar som världens reservtillgång

Guld har gått om amerikanska statsobligationer som världens största reservtillgång hos centralbanker, enligt en ny rapport från Europeiska centralbanken (ECB).

Utvecklingen drivs både av rekordstora guldköp från centralbanker och av den kraftiga prisuppgång som gjort att guldpriset nästan fördubblats på två år.

Vid utgången av 2025 utgjorde guld 27 procent av världens samlade centralbanksreserver, jämfört med 20 procent året innan.

Spelar en viktig roll

Samtidigt minskade andelen amerikanska statsobligationer från 25 till 22 procent.

Dollartillgångar som helhet dominerar dock fortfarande reservportföljerna och står för 42 procent av de globala reserverna, skriver Financial Times.

Reservtillgångar används av centralbanker för att stabilisera valutor, hantera internationella betalningar och säkra likviditet under finansiell oro.

Förändringen i sammansättningen speglar en bredare trend där flera länder söker alternativ till USA-dominerade tillgångar.