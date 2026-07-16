Det som skulle bli årets stora börssuccé har blivit en besvikelse för många småsparare. SpaceX-aktien handlas nu under sin egen introduktionskurs på 135 dollar. bara en dryg månad efter USA:s största börsnotering någonsin.
SpaceX-aktien under noteringskursen – nu väntar smällen
SpaceX aktie bottnadepå 132,15 dollar under onsdagen innan den stängde på 135,27 dollar. Det är 33 procent under rekordnivån från dagarna efter noteringen, skriver Reuters.
Starten var euforisk. Aktien rusade från 135 till 176 dollar redan första handelsdagen och toppade veckan därpå på 225 dollar. Då var SpaceX större än både Amazon och Microsoft.
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Uppgången drevs delvis av att investerare såg bolaget som ett AI-case, efter köpet av Elon Musks xAI , numera SpaceXAI, och satsningen på att hyra ut datacenterkapacitet.
Men sedan skiftade fokus till den faktiska affären: raketuppskjutningar och satellitnätverket Starlink, som står för merparten av intäkterna. När Starlink nyligen sänkte priserna i Memphis föll aktien åtta procent samma dag, enligt Dagens PS.
Förlust på 5 miljarder dollar
Förra året omsatte SpaceX runt 18 miljarder dollar, och gick med förlust. Nettoförlusten låg på närmare 5 miljarder dollar.
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Ändå värderas bolaget till 1 800 miljarder dollar, motsvarande 49 gånger förväntad omsättning.
Tesla, ett annat Musk-bolag, handlas till 15 gånger.
Det här kan sänka aktien i augusti
Den stora smällen kan komma om några veckor.
Vid noteringen släpptes mindre än fem procent av aktierna till handel. en konstlad brist som drev upp kursen.
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Nu löper lock-up-perioderna ut. Två handelsdagar efter den första kvartalsrapporten, väntad i början av augusti, får anställda och tidiga investerare sälja 911,5 miljoner aktier. De har ett värde på 123 miljarder dollar, mer än allt som handlas på Nasdaq i dag.
Fram till den 8 december växer den fria andelen till 40 procent av bolaget. Resten, inklusive Musks eget innehav, är låst till mitten av 2027.
Trots raset rekommenderar 27 av 32 analytiker köp. Bara en säger sälj, enligt LSEG-data.