SpaceX-aktien under noteringskursen – nu väntar smällen

SpaceX aktie bottnadepå 132,15 dollar under onsdagen innan den stängde på 135,27 dollar. Det är 33 procent under rekordnivån från dagarna efter noteringen, skriver Reuters.

Starten var euforisk. Aktien rusade från 135 till 176 dollar redan första handelsdagen och toppade veckan därpå på 225 dollar. Då var SpaceX större än både Amazon och Microsoft.

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Uppgången drevs delvis av att investerare såg bolaget som ett AI-case, efter köpet av Elon Musks xAI , numera SpaceXAI, och satsningen på att hyra ut datacenterkapacitet.

Men sedan skiftade fokus till den faktiska affären: raketuppskjutningar och satellitnätverket Starlink, som står för merparten av intäkterna. När Starlink nyligen sänkte priserna i Memphis föll aktien åtta procent samma dag, enligt Dagens PS.

Förlust på 5 miljarder dollar

Förra året omsatte SpaceX runt 18 miljarder dollar, och gick med förlust. Nettoförlusten låg på närmare 5 miljarder dollar.

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Ändå värderas bolaget till 1 800 miljarder dollar, motsvarande 49 gånger förväntad omsättning.

Tesla, ett annat Musk-bolag, handlas till 15 gånger.