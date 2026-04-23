Normalt krävs det stora maskiner och mycket elektricitet för att utvinna krypto i stor skala. Men det finns ett annat, olagligt, sätt.
Hackare kapar din dator – för att utvinna kryptovaluta
Kryptovalutor fortsätter att locka – men bakom vinsterna växer ett allt mer svårupptäckt hot.
Kyptokapning, där angripare i hemlighet utnyttjar andras datorer för att utvinna digitala valutor, ökar snabbt i omfattning.
Enligt säkerhetsbolaget GreyNoise steg antalet attacker med omkring 20 procent under 2025.
Enkelt att ge sig in i det
Metoden är enkel men effektiv: i stället för att själva stå för de höga elkostnader som krävs för kryptobrytning låter angripare offrens datorer göra jobbet.
En studie från Sysdig visar att varje intjänad dollar i kryptovaluta kan innebära kostnader på i snitt 53 dollar för den drabbade, skriver The Economist.
Tillväxten drivs dels av tidigare höga kryptopriser, dels av låga tekniska trösklar. Programvara för kryptokapning finns lättillgänglig på nätforum, och det är ofta enklare att installera än att exempelvis genomföra ransomware-attacker.
Automatiserade bottar söker kontinuerligt efter sårbara system – ofta servrar eller enheter med standardinställningar – och kan ta kontroll inom en timme.
Tjänade mycket pengar
Större incidenter har redan fått rättsliga följder. I USA dömdes en man 2025 efter att ha kapat kryptovaluta för nära en miljon dollar och samtidigt orsakat molnkostnader på över 3,5 miljoner dollar för sina offer.
Liknande fall har avslöjats i Europa i samarbete med Europol.
Samtidigt sker en tydlig förskjutning i målvalen. Enligt säkerhetsbolaget SentinelOne riktas attacker i allt högre grad mot privatpersoner i stället för företag.
Mobiltelefoner och bärbara datorer är särskilt utsatta, inte minst på grund av kryptovalutan Monero, som kan brytas på enklare hårdvara.
Vanligt att hemsidor har skadlig kod
Angreppen sprids via mejlbilagor, appar, skadliga annonser och infekterade webbplatser. I vissa fall används så kallad “filfri” kod, som är svårare att upptäcka eftersom den inte lagras permanent på enheten.
Säkerhetsföretaget c/side rapporterade i fjol att över 3 500 webbplatser innehöll dold kod för kryptobrytning.
Teknikjättar som Google och Microsoft försöker möta hotet med AI-baserade säkerhetslösningar som analyserar avvikande beteenden, exempelvis plötsliga toppar i processoranvändning.
Trots det väntas kryptokapningen fortsätta växa, enligt experter.
