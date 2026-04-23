Hackare kapar din dator – för att utvinna kryptovaluta

Kryptovalutor fortsätter att locka – men bakom vinsterna växer ett allt mer svårupptäckt hot.

Kyptokapning, där angripare i hemlighet utnyttjar andras datorer för att utvinna digitala valutor, ökar snabbt i omfattning.

Enligt säkerhetsbolaget GreyNoise steg antalet attacker med omkring 20 procent under 2025.

Enkelt att ge sig in i det

Metoden är enkel men effektiv: i stället för att själva stå för de höga elkostnader som krävs för kryptobrytning låter angripare offrens datorer göra jobbet.

En studie från Sysdig visar att varje intjänad dollar i kryptovaluta kan innebära kostnader på i snitt 53 dollar för den drabbade, skriver The Economist.

Tillväxten drivs dels av tidigare höga kryptopriser, dels av låga tekniska trösklar. Programvara för kryptokapning finns lättillgänglig på nätforum, och det är ofta enklare att installera än att exempelvis genomföra ransomware-attacker.

Automatiserade bottar söker kontinuerligt efter sårbara system – ofta servrar eller enheter med standardinställningar – och kan ta kontroll inom en timme.