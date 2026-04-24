Kriget fortsätter att spöka på världens börser

Efter föregående dags rekordnivåer stängde Dow Jones industriindex och breda S&P 500-index båda på minus 0,4 procent, medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex sjönk 0,9 procent.

Mjukvarujätten Microsofts aktie föll 4,0 procent. Bolaget har enligt Bloomberg meddelat sina anställda i USA om ett omfattande utköpspaket för veteraner på företaget. Runt 7 procent, eller 8 750 personer, av den amerikanska personalen uppfyller kriterierna för att gå i tidig pension via programmet.

Facebookägaren Meta kapar i ett sparkpaket tio procent av personalen. Aktien sjönk 2,3 procent.

Både Nordsjöoljan och den amerikanska WTI-oljan steg cirka 3,8 procent till drygt 105 respektive över 96 dollar per fat.

Asiens börser backar på morgonen

Nedgångar präglar börserna på många håll runt omkring i Asien under veckans sista handelsdag.

Kinesiska Shenzhen står för en av de största nedgångarna under den inledande handeln och backar 1,4 procent. Även Shanghai sjunker, med 0,6 procent.

I Sydkorea är Kospi minus 0,2 procent.

Hongkong-baserade Hang Seng faller 0,4 procent.

Tokyobörsen bryter dock trenden och Nikkei 225-indexet stiger med 0,3 procent. Det bredare Topix är dock alltjämt ned, med 0,1 procent.