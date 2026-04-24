Investor backar Electrolux miljardemission – kan vilja sälja allt

Storägaren Investor AB ställer sig bakom emissionen och åtar sig att teckna sin pro rata-andel om cirka 1,7 miljarder kronor, samt garantera ytterligare cirka 1,7 miljarder kronor på marknadsmässiga villkor.

”Electrolux Group har starka varumärken och produktledarskap inom ett flertal segment”, säger Investors vd Christian Cederholm i ett pressmeddelande, och bedömer att nyemissionen och de strategiska initiativen kommer att bidra till långsiktig lönsam tillväxt.

Investor äger 17,9 procent av kapitalet och 30,4 procent av rösterna i Electrolux Group, och har erhållit undantag från budplikt av Aktiemarknadsnämnden för garantiåtagandet.

Byter strategi i USA

Kärnan i den strategiska förändringen är att Electrolux lägger ned sin egen kylskåpstillverkning i Nordamerika och i stället outsorucear från Midea, som analytiker betecknar som kostnadsledaren i segmentet. Parallellt tillkommer en ny produktkategori, toppmatade tvättmaskiner som ska tillverkas lokalt i USA.

”Det strukturella problemet för Electrolux har varit Nordamerika, och särskilt kylskåp. Övrig verksamhet är sund”, säger Johan Eliason, analytiker på SB1 Markets, till EFN.

Kan sälja allt på sikt

Eliason ser positivt på beskedet men ser även ett potentiellt ”endgame” på sikt: att Midea, nu när bolaget verkar ha godkänts som köpare av amerikanska myndigheter, slutligen förvärvar hela Electrolux.

”Jag misstänker att Investor ändå är säljare av Electrolux på sikt, säger Eliason till EFN.

Banken Citi varnar samtidigt för att emissionens storlek i relation till bolagets värdering, kombinerat med svaga preliminära kvartalssiffror för det första kvartalet 2026, kan tynga aktien på kort sikt.

På längre sikt ser Citi dock en betydande uppsida om rörelsemarginalen varaktigt kan nå upp mot 6 procent.