Skulle bli världens största skyskrapa – har inte råd

Slagit hårt mot oljeexporten

Situationen har förvärrats av konflikten mellan USA, Israel och Iran. Irans stängning av Hormuzsundet har kraftigt begränsat Saudiarabiens oljeexport, vilket slagit direkt mot statens intäkter.

Samtidigt har attacker med drönare och robotar mot saudiska mål skapat oro kring landets säkerhet och investeringsklimat.

Konsekvenserna märks tydligt i huvudstaden Riyadh, där flera internationella evenemang har ställts in och vissa företag tillfälligt har stängt sina kontor.

Har behövt tänka om

Flygförbindelser har också påverkats, vilket ytterligare dämpar optimismen kring landets ambition att bli ett globalt nav för affärer och turism.

Flera av de mest uppmärksammade projekten inom Vision 2030 är nu under översyn. Det gäller bland annat futuristiska stadsprojekt och stora turismsatsningar som kräver omfattande kapital.

Ett exempel, som Realtid har skrivit om, är den planerade skyskrapan Mukaab. Den skulle mäta 400 gånger 400 meter och skulle därmed bli världens största (men inte högsta) skyskrapa.

Nu ser det inte ut att bli något av det hela.

Mindre utländskt kapital

Den statliga investeringsfonden Public Investment Fund har redan minskat sina utgifter och dragit ned på vissa internationella investeringar.

Även inflödet av utländskt kapital har varit lägre än förväntat. Trots ökningar de senaste åren ligger investeringarna fortfarande långt under de nivåer som krävs för att finansiera hela reformprogrammet.

Samtidigt framhåller saudiska företrädare att omställningen redan gett resultat i form av en växande privat sektor och ökad ekonomisk aktivitet utanför oljesektorn.

Arbetsmarknaden har förändrats och fler kvinnor har tagit plats i ekonomin.

