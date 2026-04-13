De stora byggprojekten som skulle pryda Saudiarabien fick omvärlden att dra efter andan. Men nu har flera av dem stoppats.
Skulle bli världens största skyskrapa – har inte råd
Saudiarabiens omfattande reformagenda Vision 2030 pressas från flera håll.
Ekonomiska begränsningar och det pågående kriget med Iran skapar växande osäkerhet kring landets framtidsplaner.
Att det som skulle bli världens största skyskrapa stoppas är ytterligare ett i raden av exempel på det.
Vill minska oljeberoendet
Programmet, som drivs av kronprinsen Mohammed bin Salman, syftar till att minska beroendet av olja och omvandla ekonomin genom investeringar i teknik, turism och infrastruktur.
Under det senaste året har myndigheterna tvingats ompröva flera av de mest ambitiösa projekten.
Budgetunderskott och stigande kostnader har lett till att investeringar bromsats eller skjutits upp, samtidigt som vissa projekt bedöms som orealistiska i sin nuvarande form, skriver Wall Street Journal.
Slagit hårt mot oljeexporten
Situationen har förvärrats av konflikten mellan USA, Israel och Iran. Irans stängning av Hormuzsundet har kraftigt begränsat Saudiarabiens oljeexport, vilket slagit direkt mot statens intäkter.
Samtidigt har attacker med drönare och robotar mot saudiska mål skapat oro kring landets säkerhet och investeringsklimat.
Konsekvenserna märks tydligt i huvudstaden Riyadh, där flera internationella evenemang har ställts in och vissa företag tillfälligt har stängt sina kontor.
Har behövt tänka om
Flygförbindelser har också påverkats, vilket ytterligare dämpar optimismen kring landets ambition att bli ett globalt nav för affärer och turism.
Flera av de mest uppmärksammade projekten inom Vision 2030 är nu under översyn. Det gäller bland annat futuristiska stadsprojekt och stora turismsatsningar som kräver omfattande kapital.
Ett exempel, som Realtid har skrivit om, är den planerade skyskrapan Mukaab. Den skulle mäta 400 gånger 400 meter och skulle därmed bli världens största (men inte högsta) skyskrapa.
Nu ser det inte ut att bli något av det hela.
Mindre utländskt kapital
Den statliga investeringsfonden Public Investment Fund har redan minskat sina utgifter och dragit ned på vissa internationella investeringar.
Även inflödet av utländskt kapital har varit lägre än förväntat. Trots ökningar de senaste åren ligger investeringarna fortfarande långt under de nivåer som krävs för att finansiera hela reformprogrammet.
Samtidigt framhåller saudiska företrädare att omställningen redan gett resultat i form av en växande privat sektor och ökad ekonomisk aktivitet utanför oljesektorn.
Arbetsmarknaden har förändrats och fler kvinnor har tagit plats i ekonomin.
